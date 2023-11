/FOTO/ „Střih, klapka a můžeme,“ ozývalo se z mlhy husté tak, že by se dala krájet. Štáb nekonečného televizního seriálu Ulice totiž zavítal na začátku tohoto týdne pod Ještěd, aby natočil scény pro novoroční díl seriálu, který odstartuje novou sezónu.

Natáčení českého seriálu Ulice. | Video: Jiří Louda

Filmaři si vybrali rekreační osadu Pláně pod Ještědem, jelikož jedna z místních chat odpovídala nejen jejich požadavkům, ale zároveň nabídla prostor pro techniku. Do svých rolí se tak vžili herci Martin Finger jako Evžen Šmýd a Linda Rybová jako Evženova partnerka Blanka Voláková. Na placu nechyběla ani Adéla Gondíková, která ztvárňuje postavu Hany Šmýdové.

Ta byla v seriálu v minulosti několikrát zmíněna, od konce září se objevuje i na televizních obrazovkách. „Mile mě překvapilo, jak vše organizačně funguje, jako ozubená kolečka, která do sebe zapadají,“ řekla Deníku herečka. Její postava patří k těm, které zamíchají dějem a rozvíří poklidné vody.

Navíc už bylo odtajněno, že Hana Šmýdová trpí Parkinsonovou chorobou. „Je hrozně dobře, že se upozorňuje na různé nemoci, které postihují lidi i v mladším věku. To si myslím, že Ulice dělá velmi dobře,“ zdůraznila Gondíková s tím, že ona sama si zjišťovala, co vše tato konkrétní nemoc obnáší. „Měla jsem sezení s lékařem, konzultuji to i se známou, která má tuto chorobu diagnostikovanou,“ doplnila.

Právě seriálový pár Evžen a Blanka patří k jedněm z nejoblíbenějších, kterým diváci nekonečného seriálu drží pěsti. Avšak návrat bývalé manželky vzbudil v postavě Evžena velké negativní emoce, především vzpomínky na jeho drsné alkoholové období, a diváci budou postupně zjišťovat, co se mezi nimi dvěma tenkrát stalo. „Zasahujete to do té současnosti tak moc, že Evžen začne bojovat s tím, zda se napít či nenapít,“ podotkl herec Martin Finger s tím, že jejich seriálový vztah čeká velká zkouška.

On sám tuto linku vítá. „Je co hrát. V životě bychom chtěli harmonii zažívat co nejdéle, ale pro jakékoliv umění je přitažlivý dramatický moment,“ upřesnil. Jak sám podotkl, přivítal opuštění ateliérů, ve kterých se Ulice natáčí. „Seriál se nadechne. Těšil jsem se, až budeme natáčet venku a užívám si to,“ dodal.



Mezi hereckým obsazením pondělního natáčení pod Ještědem nechyběli ani herci z libereckého Divadla F. X. Šaldy. Martin Stránský a Filip Jáša si zahráli zasahující policisty, Jana Hejret Vojtková se převtělila do role zvídavé a rázné sousedky. Nemusela chodit pro vzor moc daleko, využila k tomu postavu, kterou ztvárňuje ve hře Vlastníci. „Je to takové zpestření divadelní práce. Nicméně prkna, která znamenají svět, jsou mně osobně bližší. Nikdy jsem neměla sen natáčet, pro mě je divadlo jako setkání s lidmi asi nejvíc,“ svěřila se Hejret Vojtková s tím, má za sebou už vystupování v seriálu Ordinace v růžové zahradě.



Poslední klasický díl Ulice odvysílá TV Nova v pátek 15. prosince a na Štědrý den se mohou diváci těšit na vánoční speciál. Bude následovat krátká pauza a hned na Nový rok se český seriál vrátí zpět na televizní obrazovky.