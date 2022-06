Výstava Liberec pohledem Petra Šimra prezentuje jeho rané fotografické dílo od roku 1972 až do současnosti. Ukazuje několik perspektiv. Jednak pozoruhodně sevřenou tvorbu založenou na typicky zhuštěné estetice černobílého výrazu a také unikátně zdokumentované proměny Liberce posledních čtyřiceti let. „Šimr se vymyká linii výtvarně a umělecky zaměřených libereckých fotografů svým neiluzivním pojetím v duchu té nelepší tradice české dokumentární fotografie,“ podotkl Lukůvka.

Petr Šimr

Narodil se v roce 1947 v Liberci.

Pracoval jako řidič kovošrotu, MHD Liberec i pro Naivní divadlo v Liberci.

Fotografovat začal v roce 1972.

V roce 1977 spoluzakládá Fotoklub při Dopravním podniku Liberec, od roku 2001 je předsedou Fotoklubu Obskura.

V letech 1980 - 1983 studoval na Institutu výtvarné fotografie v Olomouci.

V letech 1993 - 2013 pracoval jako externista, fotograf a fotoreportér Libereckého deníku.

V roce 2013 odešel do penze, ale stále aktivně fotografuje.

Už od studií na Institutu výtvarné fotografie v Olomouci, která mu pomohla vytříbit jeho přirozenou inklinaci k pouliční dokumentaristice, se soustředil především na motivy svého rodného města. Soubor lapidárně nazvaný Liberec 1982–1983 je nejen úspěšným zakončením jeho studia fotografie, ale také určitým fotografickým mezníkem pro Liberec. „Nejstarší fotografie má možnost návštěvník zhlédnout i jako fotografickou smyčku ve videoprojekci doplňující původní dobové fotografie i současné printy, v procesu je i příprava plnohodnotné publikace Šimrových libereckých fotografií,“ dodává kurátor výstavy Luděk Lukuvka.

Výstava v Technickém muzeu ukazuje Liberec v šedesátkách

Petr Šimr zachytil vnitřní tep Liberce s jeho obyvateli. Na snímcích je nejen reálný socialismus, dobu porevoluční euforie a chaosu, ale i současnost města pod Ještědem. Jsou to ale především lidé, kteří na Šimrových fotografiích působí jako oslava života, jakkoliv pitoreskního a neutěšeného. A co k tomu říká samotný fotograf, chybí u něco, co by chtěl ještě vyfotit? „Mě nejvíc mrzí, že jsem nezachytil proměnu Benešova náměstí Ale v té době jsem pracoval v libereckém Naivním divadle a byl stále na cestách, tak mi tato doba unikla. A to mě mrzí dodnes,“ doplnil na vernisáži výstavy Petr Šimr. V budoucnu ještě vyjde i kniha o jeho fotografické tvorbě, která bude přirozeným doplňkem výstavy.

Veřejnost se může těšit i na komentované výstavy. První z nich bude už v pátek 10. června v rámci Noci muzeí, druhá pak 22. června od 18 hodin.