Nový pavilon je aktuálně ve fázi přípravy projektové dokumentace, kterou má na starost liberecká společnost Valbek. „Projektová dokumentace je nezbytná nejen pro vydání stavebního povolení, ale také k tomu, abychom mohli zažádat o dotaci. Bez konkrétních parametrů projektu se rovněž neobejdeme při žádosti o zařazení dalších kapacit Domu do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje,“ sdělila náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá (ANO) s tím, že do budoucna bude město usilovat o dotaci z Národního plánu obnovy v rámci výzvy Rozvoj a modernizace materiální technické základny sociálních služeb.

Desítky nových klientů, kteří trpí chronickým duševním onemocněním a vyžadují péči se zvláštním režimem, by mohly v budoucnu najít útočiště v přístavbě Domu seniorů Františkov v Liberci. Stavba bude nákladná, zdejší opozice proto volá po tom, aby město vyjednalo dotaci od Libereckého kraje podobně jako v případě domova důchodců v Hrádku nad Nisou.

Reagovala tak na návrh opozice o zajištění příspěvku Libereckého kraje pro nový pavilon. Zastupitel Jindřich Felcman (Liberec otevřený lidem) totiž poukázal na zafinancování výstavby nového domova důchodců v Hrádku nad Nisou. Ten vyjde celkem na 277 milionů korun, zhruba 200 milionů pokryje dotace, zbytek doplatí kraj.

„Šlo o o zásadní obrat v dosavadní politice kraje. Ten za posledních 10 let nevybudoval jediné takové zařízení. Před dvěma roky navíc sdělil hejtman Půta výslovně, že o důchodce by se měla starat hlavně města,“ zdůraznil Felcman, který už v minulosti obvinil hejtmana z diskriminace libereckých seniorů a nedostatečného rozvoje zdravotních a sociálních služeb v Libereckém kraji.

„V sociálních službách budujeme po celém našem kraji v rámci transformace pobytových zařízení nové objekty pro klienty sociálních služeb. Podporujeme navýšení kapacity pobytových služeb sociální péče a zahájili jsme mimo jiné výstavbu nového pavilonu Centra urgentní medicíny,“ ohradil se v minulosti Půta.

Jak podotkla náměstkyně primátora, v tuto chvíli by mohlo být pro Liberec kontraproduktivní se k čemukoliv zavazovat, když ještě sami nemají přesnější představu o tom, jak bude přístavba vypadat a kolik bude stát. „Navíc domov v Hrádku sice kraj zafinancoval, ale znamená to také, že ho převezme. Ve Františkově má 78 % klientů trvalé bydliště v Liberci, a proto by se měl o své obyvatele Liberec také postarat,“ osvětlila svůj postoj.

Naopak podle zastupitele Felcmana je důležité jednat s krajem individuálně a dosáhnout nějaké dohody, přestože byl jeho původní návrh v zastupitelstvu zamítnut. „Pokud nám kraj také přispěje, budeme samozřejmě moc rádi, nicméně s variantou, že by si dům opět převzal pod svá křídla, nepočítáme. S krajským úřadem průběžně komunikujeme a věřím, že najdeme společné řešení i bez usnesení libereckého zastupitelstva,“ okomentovala situaci Teplá.

V tom vidí Felcman zásadní chybu a odmítavý postoj náměstkyně vnímá jako nedostatek politické odvahy a podřízené postavení města vůči kraji. „Město Liberec mělo nyní situace kolem podpory hrádeckého domova důchodců využít a jasně se o finanční podporu svého záměru přihlásit. Když náměstkyně Teplá říká, že budeme rádi za příspěvek a věříme, že najdeme společné řešení, pouze tím ukazuje politickou naivitu. Platí jen to, co je na papíře,“ dodal Felcman.

Dům seniorů Františkov má aktuálně kapacitu 200 klientů, přičemž 34 klientům jsou poskytovány služby Domova se zvláštním režimem a 166 klientů využívá služby Domova pro seniory. V současné době Dům eviduje 128 žádostí o službu Domova se zvláštním režimem.