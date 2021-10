Město Liberec navíc několikrát měnilo strategii. Nejdříve prohlašovalo, že smlouvy mezi bytovými družstvy a městem jsou neplatné a lidé budou muset za převod zaplatit znovu, pak hrozilo, že i když dojde k bezplatnému převodu, zaplatí majitelé bytů stovky tisíc korun za daně z příjmu. Nakonec obě strany dospěly ke smírnému řešení a to, na čem se dohodly před dvaceti lety, se stane skutečností.

Potvrdilo to rozhodnutí zastupitelů, kteří odhlasovali, že město převede své podíly na družstevních bytech za symbolickou částku. Aktuálně si tak mohou oddechnout obyvatelé sloučení v bytových družstvech Alfa, Beta a Gama. Zatímco prvně jmenované družstvo už dospělo k dohodě s městem dříve a smlouvy o převodu už jsou na katastrálním úřadě, rodiny z domů ve Vratislavicích se potvrzení svých nároků dočkali teprve minulý týden.

„Několika desítkám rodin uděláte hezčí Vánoce. Smlouvy se mají dodržovat a jejich výklad musí být vždy ve prospěch jejich platnosti,“ řekl minulý čtvrtek před hlasováním zastupitelů právník Zdeněk Joukl, který v případu zastupoval město a celou kauzu dotáhl do konce. To, že bylo za pět minut dvanáct, dokresluje fakt, že bytové družstvo Beta muselo na Liberec podat žalobu, aby nedošlo k promlčení jeho nároků, které vyplývaly z uzavřených smluv. „U družstva Gama jsme v předstihu, takže žádná žaloba nehrozí,“ upozornil Joukl.

Podle Milana Lence, který bydlí v jednom z domů v ulici Seniorů, je schválení smluv zastupiteli obrovská úleva pro všechny jeho sousedy a družstevníky. „Jsme moc rádi, že to takhle dopadlo a že zastupitelé dostali rozum a schválili to. Byla to pro nás všechny obrovská nejistota. Teď konečně cítíme úlevu a spadl nám kámen ze srdce,“ reagoval Lenc s tím, že ještě bude potřeba udělat další kroky k finalizaci převodu, ale to nejdůležitější už je hotovo. „Hodně nám pomohlo, když jsme angažovali paní Marvanovou, jejíž jméno je zárukou jistoty. Když do kauzy vstoupila, najednou se pohnuly ledy a všechno se posunulo směrem k cíli,“ dodal Lenc.

Právě Hana Marvanová podala jménem družstva Beta žalobu na město Liberec a vyjednávala o dalším postupu. „Jsem ráda, že město naplňuje záměr smírného řešení, aniž by se lidé museli soudit o byty, které sami zaplatili a které jim byly slíbeny,“ uvedla právnička, která zastupuje i bytové družstvo Gama a aktivně se angažuje v dalších podobných kauzách po celé republice.

Marvanová také řekla, že družstevníci se nemusí bát, že by museli platit z převodu podílů města daň z příjmu. A to i přes to, že novela zákona nebyla v právě skončeném funkčním období poslanců schválena. „Chci konstatovat, že v tuto chvíli je stále v platnosti pokyn ministryně financí Aleny Schillerové Generálnímu finančnímu ředitelství. To znamená, že po žádném bytovém družstvu nebude požadována daň z příjmu,“ uklidnila družstevníky Marvanová. Dodala, že má přislíbeno od politických stran, že se noví poslanci budou legislativnímu návrhu věnovat v nastávajícím období. „Nechci strašit lidi, že budou muset danit už jednou zdaněný majetek. To se prostě nestane,“ ujistila právnička.

Jak to bude dál

Převod podílů města se týká asi 1 100 bytů v deseti družstvech, které v Liberci vyrostly mezi roky 1997 a 2007 s použitím státních dotací. Zatímco situace je vyřešena pro tři bytová družstva, na vypořádání s městem jich ještě čeká dalších sedm. Město předpokládá, že situaci bude řešit podobně jako v předchozích třech případech. Podle radního Petra Židka, který vedl pracovní skupinu řešící převody podílů města, nemusí být další vypořádání tak jednoduchá. „Třeba u bytového družstva Vlnařská bude muset dojít k posouzení situace právní kanceláří, která nám poradí, jak se s tím vypořádat. To, že to nebude jednoduché, víme my a vědí to i družstevníci. Budeme ale hledat cestu, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku pro obě strany,“ řekl Židek.