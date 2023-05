/FOTO/ Zdolat kamennou zídku, projet tunelem a nepřeklopit se na houpačce. Nejen takové překážky nabízí dráha pro RC modely, která třetím týdnem roste v areálu Technického muzea v Liberci.

Dráha pro RC modely vzniká v areálu Technického muzea v Liberci. | Video: Jiří Louda

Za jejím vznikem stojí parta modelářů North Climbing Session, která čtvrtým rokem působí v městě pod Ještědem a pořádá závody terénních modelů ovládaných radiem. „Se zvětšujícím zájmem jsme hledali místo, kde by mohla off-road dráha vzniknout. Původně jsme ji plánovali jen pro naše členy, ale nakonec budeme rádi, když ji bude využívat i veřejnost,“ řekl Deníku Jiří Klabík. On sám si první model zakoupil v osmnácti letech a doteď se této aktivitě věnuje. „Chytlo mě to. Je to skvělý způsob relaxování, vyrazit do přírody a zajezdit si,“ dodal dvaatřicetiletý nadšenec.

Zpočátku nebyla výstavba dráhy ani v plánu, obávali se monotónnosti, že je brzy omrzí. Nakonec našli takový prostor, který umožňuje tolik variant různých tras, že to nehrozí. Slavnostní otevření je naplánováno na neděli 28. května, v ten den se pravděpodobně uskuteční i klasický závod. „Naši dráhu zvládne projet i začátečník. Součástí jsou různé překážky jako tunely, mosty či nájezdy. Máme za sebou už i zatěžkávací zkoušku,“ pochlubil se Klabík s tím, že v samotných závodech nehraje hlavní roli rychlost, ale přesnost a schopnost projet dráhu bez nehody.

Dráha pro RC modely vzniká v areálu Technického muzea v Liberci

Zdroj: Jiří Louda

Výstavba dráhy pro RC modely vzbudila i zájem veřejnosti. A to hlavně v okamžiku, kdy částečně podlehla řádění neznámého vandala. Ten zničil dva mosty a prošlápl tunel. „Překvapila mě vlna solidarity, která se po útoku objevila. Řeší se zabezpečení prostřednictvím městské kamery,“ podotkl jeden ze stavitelů dráhy. Po slavnostním otevření by rádi dráhu rozšířili. „Vznikne tak jedna obrovská dráha. Věřím, že taková nemá v Čechách obdoby,“ uzavřel Jiří Klabík.