Přechody pro chodce, tramvaj i kruhový objezd. S tím vším se musí vypořádat řidič, který chce projet křižovatku pod libereckým Perštýnem. V dohledné době má navíc v bezprostřední blízkosti křižovatky vyrůst i nová čtvrť, která dopravu ještě umocní. Pomoci by mohl nový semafor pro chodce.

V průměru pětkrát týdně projíždí křižovatkou Liberečan Jakub Volný, který bydlí na nedalekém sídlišti. „Často se křižovatce vyhýbám. V jiných směrech k zácpám moc nedochází, ale při příjezdu z Lipové průjezd často znamená zdržení,“ řekl Volný.

Kruhový objezd spojuje pět vytížených silnic. Mají význam pro dopravu ze sídlišť Broumovská a Rochlice nebo z horního centra. Nájezd na objezd v tomto směru ale křižuje neřízený přechod propojující ulici Na Perštýně s obchodním centrem. O pár metrů dál na něj navazuje přechod v ulici Na Bídě. Ten umožňuje chodcům přístup k místnímu supermarketu. Podle policejního komunikačního inženýra Vlastimila Malého přes tyto přechody přejde na tisíc chodců za hodinu.

„Ve chvíli, kdy jedou řidiči směrem z Šaldova náměstí dolů, musí chodcům dávat přednost a silnice je následně ucpaná,“ vysvětlil Vlastimil Malý. Podle primátorova náměstka Jiřího Šolce by se situace mohla v příštím roce zlepšit díky novému semaforu pro chodce. „Dokumentace pro světelnou signalizaci je zpracovaná, povolení vydané, žádost o dotaci je podaná. Příští rok by se tedy měla už realizovat,“ uvedl Šolc.

Liberečan Jakub Volný zažil však i další úskalí, která s sebou křižovatka přináší. „Pokud stojí auta před kruhovým objezdem ve směru z ulice Na Bídě, může se snadno stát, že zůstanete s autem na kolejích. Hned za nimi je totiž přechod pro chodce, kde se nesmí stát. Řidič musí hodně předvídat a dávat si pozor,“ popsal Volný situaci, s níž se několikrát setkal.

Zavedení signalizačního zařízení pro chodce by ale podle Šolce mělo vyřešit i problémy s automobilovou dopravou. „Tvůrci dopravní studie, jež byla zpracovaná a zaplacená holandským investorem, který plánuje na Perštýně výstavbu, spočítali, že zavedením řízených přechodů se propustnost křižovatky zvýší o třicet procent. Právě na tato data navazuje město s projektovou dokumentací přechodů,“ připomněl náměstek Šolc.

Větší propustnost, která by zamezila zácpám, by tak mohla usnadnit život nejen chodcům, ale také řidičům. „Pokud tam není zrovna moc aut, je to relativně přehledná křižovatka. Zdaleka lepší než Šaldovo náměstí,“ poznamenal Jakub Volný.