Finanční spoluúčast města v maximální výši 15 000 korun a 50 000 korun na jeden řadový dům závisí na jeho umístění. Záměr poskytnutí individuální dotace na řešení problému dostavby dešťové kanalizace schválila liberecká městská rada. „Díky projektu by se vyřešily nejen problémy s kolaudacemi, ale i s odvodněním komunikace,“ řekl náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.