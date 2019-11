„Pozemky tam má několik desítek vlastníků, největším je firma Syner group, která vlastní 6 935 metrů čtverečních,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník (Starostové).

Právě od Syneru by teď město rádo pozemky získalo. „Jsou součástí naší historické identity, jedny z nejsilnějších v Liberci,“ popsal městský architekt Jiří Janďourek.

Syneru aktuálně patří pozemky kolem Lucemburské, Široké či Orlí ulice. Pokud by městu připadly, radnice by na tyto plochy nechalo vypsat otevřenou architektonickou soutěž. „Chtěli bychom oslovit všechny architektonické kanceláře z republiky, aby se jí zúčastnili,“ řekl Janďourek.

Vítěz by vytvořil urbanistickou vizi a následně územní studii. „Území chceme zastavovat postupně podle parcel, čímž docílíme velmi kvalitní výstavby a nemusíme se bát, že tam vyroste něco kontroverzního,“ dodal Janďourek.

Město ale na pozemky nemá peníze, plánuje proto velkou směnu. Syneru na oplátku nabídlo zastavitelnou parcelu o rozměru zhruba 24 tisíc metrů čtverečních v Kunraticích.

Na ní má na kraji města vyrůst zbrusu nová čtvrť, pracovně nazvaná Zelené terasy. Původně se počítalo, že vyroste na pozemcích tří vlastníků – Syneru, podnikatele Jaromíra Johanna a právě města. To je ale ochotné se svých pozemků vzdát.

Podle memoranda, které všichni tři vlastníci vloni uzavřeli, mají na území vyrůst bytové domy, včetně minimálně 100 městských bytů, ale také třeba mateřská škola nebo hřiště. Bývalý náměstek a dnes opoziční zastupitel Jan Korytář (Změna), který o projektu Zelených teras v minulém volebním období vyjednával, uvedl, že mu směna přijde jako dobrý nápad. „Pokud by město pozemky na Kunratické prodalo, byl bych proti. Pokud je ale vymění za sice menší, ale hodnotné, je to dobrý nápad. Bude ale hlavně záležet na ceně. Pokud bude férová, bude to výhodné,“ řekl.

Podle Korytáře by si ovšem město i tak mělo smluvně zajistit předjednaný podíl bytů na Kunratické. To vedení města neplánuje. „Myslíme si, že je pro nás ideální zastavovat město od středu. Pokud by se měly stavět městské byty, tak primárně v území typu Papírového náměstí, je to výhodnější z hlediska dostupnosti. Školka i volná prostranství na Kunratické samozřejmě vzniknou, to je součástí územní studie,“ řekl Janďourek.

V rámci zvažované směny by město od Syneru získalo také některé pozemky na Tržním náměstí. I tak ale půjde dohromady o mnohem menší parcely, než Syneru poskytne. Pokud záměr schválí zastupitelé, bude se proto vyjednávat o doplatku. „Samozřejmě vzniknou znalecké posudky,“ uvedl Zámečník.