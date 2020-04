„Všichni samozřejmě víme, že populace nejen v České republice stárne, stejně je tomu i v našem městě. Prognózy říkají, že tu bude v roce 2025 žít 5800 osob starších 80 let,“ vysvětlila primátorova náměstkyně Radka Loučková Kotasová.

Liberec v současnosti skrze svou příspěvkovou organizaci provozuje pouze jediný domov seniorů, jde o zařízení Kopretina v Burianově ulici. To má však kapacitu pouze deset lůžek. Projektový záměr na nové zařízení, které by zřejmě rovněž provozovala městská příspěvkovka Centrum zdravotní a sociální péče, počítá s třiceti lůžky pro seniory a s dalšími dvaceti lůžky pro osoby s neurodegenerativními onemocněními.

Předpokládané náklady na výstavbu město odhaduje na zhruba 55 milionů korun, rádo by si proto sáhlo na evropské peníze. „Rádi bychom významnou část získali z programů, které budou v novém programovacím období k dispozici,“ dodala Loučková Kotasová, podle níž by dotace mohla činit až 44 milionů korun.

Dům by měl vyrůst na městských pozemcích na křižovatce ulic Krejčího a Pod Sadem míru. O této lokalitě se hovořilo v souvislosti s možným novým sídlem krajské záchranky, nakonec ale dostala přednost jiná nedaleká oblast, U Lomu.

Pozemky, kde by město rádo vidělo nový dům pro seniory, se nachází poblíž autobusové zastávky Ševčíkova. „Je to naproti stávajícím domům s pečovatelskou službou,“ upřesnila náměstkyně.

I kvůli tomu vedení města zvažuje i vybudování velkokapacitní kuchyně. „Dávala by v tom prostoru smysl, protože by zásobovala obědy nejen klienty tohoto zařízení, ale také dalších 400 klientů pečovatelské služby nebo třeba i její personál,“ dodala Loučková Kotasová. Vznik vývařovny by ovšem musel financovat samo město.

Nové zařízení je zatím pouze ve fázi projektového záměru. Pro zdárnou realizaci bude potřeba změnit územní plán, vypracovat dokumentaci a zažádat o dotaci. Podle předběžného harmonogramu se počítá se zahájením provozu od roku 2024. Otázkou ale zůstává, zda bude město vzhledem k aktuální situaci disponovat dostatečnými prostředky na spoluúčast i následný provoz.

V Liberci se kromě Kopretiny nacházejí i další zařízení pro seniory, které provozuje buď Liberecký kraj, či soukromé společnosti. Dohromady tvoří kapacitu 263 lůžek v domovech pro seniory a 180 lůžek v domovech se zvláštním určením. Tento počet je dlouhodobě považován za nedostatečný.

V centru Liberce na Rybníčku se staví také komunitní dům pro seniory. V tomto případě ale nejde o klasický „důchoďák“, nýbrž o budovu, v níž mají obyvatelé vlastní byty. K dispozici jsou jim zároveň společné prostory, jako je sál, restaurace, knihovna nebo třeba lékařská ordinace. „Motivace lidí, kteří se k nám stěhují, je ta, že vyhledávají prostor, který podporuje jejich aktivitu, protože často trpí samotou,“ popsala Anna Ježková ze společnosti, která objekt buduje.