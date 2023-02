Přes tři roky žije čtyřiatřicetiletý Jan ve vlastním čtyřpokojovém bytě, který se nachází v panelovém domě v centru Liberce. Po přestěhování od rodičů ale několik let bydlel v pronájmu v garsonce. „Měl jsem štěstí, byt jsem zdědil po babičce a v rodině jsme se domluvili, že ho zrekonstruujeme a nebudeme ho prodávat,“ svěřil se s tím, že si stejně musel vzít půjčku ve výši půl milionu korun. Využil překlenovací úvěr od stavební spořitelny a do roka by měl mít splaceno. „Jsem rád, že bydlím ve vlastním, můžu si byt zařizovat podle sebe a mám jistotu. Ale zároveň vím, že to v dnešní době není samozřejmost. Řada mých spolužáků z vysoké školy dosud bydlí v pronájmu,“ doplnil. Vítanou alternativou se stávají družstevní byty.