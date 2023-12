Liberec bude příští rok hospodařit s rekordním rozpočtem. Zastupitelé i přes nesouhlas opozice schválili příjmy 3,227 miliardy korun a výdaje 4,071 miliardy. Schodek páté největší město v zemi uhradí z přebytku letošního roku a úvěru, který si chce vzít na miliardovou rekonstrukci bazénu.

Liberecká radnice. | Foto: Deník/Freiwilligová Blanka

Právě dvouletá oprava plaveckého stadionu bude největší investicí města v příštím roce, v rozpočtu na to město vyčlenilo 550 milionů.

Rozpočet Liberce v příštím roce bude zřejmě výrazně vyšší než letos. Pro tento rok zastupitelé původně schválili rozpočet s příjmy 2,74 miliardy a výdaji 3,13 miliardy, ve skutečnosti ale budou zřejmě kolem 3,6 až 3,7 miliardy. Vyšší příjmy v příštím roce očekává radnice hlavně z daní. Předpokládá, že na nich dostane 2,738 miliardy, což by mělo být asi o čtvrt miliardy víc než letos.

Proti podobě schváleného rozpočtu na příští rok byla opoziční LOL. Jejímu lídrovi a zastupiteli Jaromírovi Baxovi vadil hlavně schodek ve výši zhruba 800 milionů, což je zhruba čtvrtina ročních příjmů. „Pět set milionů z toho dělá bazén, ale potřeba dalších 300 milionů nebyla zdůvodněna. Očekávali bychom, že příjmy navíc oproti plánovanému rozpočtu půjdou spíš na financování bazénu než že budou zapojeny do průběžného financování provozu města," řekl Baxa.

Z návrhu rozpočtu není podle něj zřejmé, že by vedení města nějak zefektivňovalo výdaje. „Nejmarkantnější je to asi na DPMLJ (dopravní podnik), kde výdaje za poslední čtyři roky vzrostly o 72 procent, aniž by došlo k nějakému výraznému zvýšení komfortu pro cestující," uvedl. Naopak třeba příspěvek na provozování škol se podle něj od roku 2019 zvýšil jen o čtyři procenta. Málo podle něj dává město i na zeleň, za odpovídající by považoval zhruba 100 milionů.

Kritiku primátor města Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj) odmítl. Za nárůstem u dopravního podniku je podle něj hlavně růst mezd řidičů a úvěr, který si vzala na opravu tramvajové tratě do Jablonce. Podle něj přidávají i peníze na školy a zeleň. Zmínil například, že v rámci rozpočtu technických služeb je na zeleň vyčleněno 50 milionů.

Ze společností města dostane nejvíce peněz právě dopravní podnik, přes 490 milionů, což je o 12 milionů více než letos. V této částce je i 35 milionů, které dostane Liberec od kraje na zajištění provozu tramvajové tratě do Jablonce a autobusových linek jezdících za hranice města. Pro technické služby je v rozpočtu vyčleněno skoro 273 milionů, což oproti letošnímu roku je šestnáctimilionový nárůst. Zhruba o pět milionů více vydá město na provoz škol, 152 milionů.

Na kapitálové výdaje má radnice vyčleněno skoro 1,2 miliardy. Mezi největší investice kromě zahájení modernizace bazénu patří dokončení rekonstrukce úřednické budovy Uranu za více než 136 milionů. Do oprav a výstavbu silnic a chodníků by by příští rok měl Liberec vydat čtvrt miliardy. Na opravy a rekonstrukce škol je v návrhu rozpočtu vyčleněno 105 milionů.

Zdroj: Jiří Louda