Liberec bude mít „náplavku“. V dolním centru Liberce zmizí břehy Nisy

Liberec – Vítězný návrh na proměnu dolního centra Liberce počítá s širokým, otevřeným schodištěm, které přiblíží lidem řeku Nisu. Jak bude prostor za OC Forum už za tři roky vypadat, si mohou prohlédnout návštěvníci výstavy ve vestibulu krajského úřadu.

Do konce října zde bude viset deset návrhů, které architekti zaslali do soutěževypsané Libereckým krajem. Vítězem se stalo pražské re:architekti studio, na druhém místě skončil návrh liberecké společnosti SIAL architekti a inženýři. Pozvolný sestup k řece po širokém schodišti, citlivé vyvážení zelené a zastavěné plochy i provozně jednoduchý parkovací dům. Vítězný návrh pražského re:architekti studia slibuje, že za tři roky by se prostor mezi krajským úřadem, řekou Nisou a Obchodním centrem Forum mohl proměnit na příjemné místo, kam budou lidé chodit nejen z nutnosti. „Chtěli jsme posílit vazbu obyvatel Liberce k řece. Prostor před krajským úřadem je jediným místem, kde řeka není schovaná,“ vysvětlil Jiří Žid z vítězného studia re:architekti.

ZMIZÍ PAROVOD?

Architektonický návrh ovšem počítá s tím, že z koryta řeky zmizí nevzhledný parovod. Kdy k tomu dojde, však není podle zástupců kraje jisté. „Jak jsem pochopil, schopnost města a MVV se domluvit není moc vysoká. Je tedy možné, že uděláme naši část a budeme čekat až na druhé straně řeky někdo ten parovod vymístí,“ poznamenal hejtman Martin Půta. „Byla by ostuda, kdyby zůstal,“ vyjádřila se krajská radní Květa Vinklátová.

Projekční práce na proměně této části města budou podle náměstka hejtmana pro dopravu, investice a veřejné zakázky Marka Pietera trvat minimálně rok. „Výstavba tak bude moci začít v roce 2019, a to v případě, že na realizaci budou schváleny finanční prostředky,“ vysvětlil náměstek s tím, že předpokládané náklady byly 64 milionů, avšak vítězný návrh uvažuje s částkou přes sto milionů. Samotná přestavba by měla trvat rok.