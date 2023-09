Šanci pokochat se pichlavou krásou mají zájemci až do neděle 17. září v Botanické zahradě Liberec, kam se po dvaceti letech vrátila prodejní výstava kaktusů a sukulentů.

Prodejní výstava kaktusů v liberecké botanické zahradě. | Video: Jiří Louda

Výstavní sál zahrady zaplavily stovky druhů těchto rostlin a návštěvníci se mohou dozvědět celou řadu zajímavostí právě o kaktusaření. „Botanická zahrada se opět hlásí ke vzdělávání veřejnosti a akcím, kde se lidé mohou seznámit s různými druhy rostlin nebo si je i koupit. Nepochybuji o tom, že to bude návštěvníky vítaná nabídka,“ sdělila náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Výstava probíhá pod taktovkou Klubu kaktusářů v Liberci a zájemci mají příležitost si i nějakou tu rostlinku zakoupit. Toho využila i například paní Marie, která si nakonec odnesla rovnou čtyři kaktusy. „Na severu Čech jsme na výletě a liberecká botanická zahrada patřila k místům, která jsme chtěli navštívit. Až tady jsme se dověděli o výstavě. Potěšilo mě to, protože kaktusy mám ráda,“ svěřila se Deníku. Další návštěvník se rozhodl zakoupenými rostlinami obdarovat své příbuzné.

FOTO: Jablonecká neděle představila sportovní a zájmové kluby ve městě

Kaktusaření má v Čechách dlouholetou tradici, která sahá až k Albertovi Vojtěchu Fričovi. Tento český odborník byl na přelomu 19. a 20. století vnímán jako přední odborník a popularizátor pěstování kaktusů evropského formátu. To, že mají kaktusy tradici i v Liberci, dokazuje například rostlina Notocactus ottonis var. vencluanus, která byla pojmenována na počest libereckého pěstitele Františka Venclů.

„Kaktusy jsou většinou nenáročné, potřebují hodně světla, vzduchu a trochu vody,“ řekl z kaktusářského klubu Jiří Svoboda. Do budoucna by výstavu pořádali pravidelně, aby do klubu nalákali i omladinu. „Ideálně na jaře, kdy od dubna začínají kaktusy kvést a ten pohled je ještě zajímavější,“ doplnil ho jeho kolega František Müller.

Oba členové klubu se pěstování kaktusů věnují desítky let. „Když vidíte poprvé, jak začne kaktus kvést, tak vás to chytí a už nepustí,“ dodal se smíchem Svoboda.