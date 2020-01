Chystaný rozsah sdílení kol, neboli bikesharingu, je jakýmsi kompromisem. Vedení radnice v listopadu odmítlo více než dvoumilionovou dotaci na nákup stovky kol, kterou město získalo za předchozí vlády.

„Není jednoznačné, jestli sdílená kola v Liberci ano či ne, chtěli jsme mít pro další rozhodování zpracovanou analýzu. Ta nebyla úplně pozitivní, využití není takové, jaké bych si třeba já představoval,“ popsal primátorův ekonomický náměstek Zbyněk Karban (ANO).

Z dat totiž vyplývá, že celkový počet výpůjček vloni oproti předchozímu roku poklesl o 43 procent. Jedno kolo se vloni v průměru vypůjčilo 1,2krát denně, v roce 2018 přitom na jeden bicykl vycházelo 2,7 výpůjček za den.

Náměstek Karban si pokles vysvětluje zjednodušeně řečeno tím, že se sdílená kola zkrátka okoukala. „První rok je zvláštní, lidé na kole jezdí, aniž by měli nutnou potřebu, chtějí to prostě vyzkoušet. Ten druhý rok je podle odborníků ten, kdy už jezdí ti, kteří to opravdu potřebují,“ prohlásil.

Někteří uživatelé či opoziční zastupitelé ale poukazují na to, že využitelnost kol mohla ovlivnit i změna systému, ke které nové vedení Liberce vloni přistoupilo. Zatímco v první sezoně bylo možné kola odkládat kdekoli v centru, v té následující už jen na několika místech se stojany.

„Tím došlo ke ztrátě hlavní výhody – najít si nejbližší kolo v mobilní aplikaci a zaparkovat ho tam, kam na něm cyklista potřeboval dojet,“ kritizoval už dříve zastupitel Jindřich Felcman (Změna).

Elektrokola se budou v kopci hodit

Analýza dat ovšem ukázala, že ačkoli počet výpůjček i uživatelů poklesl, přibylo naopak těch, kteří kola využívali pravidelně, a to o 76 procent. Bikesharingu tedy radnice dá ještě šanci. „Budeme od dubna poptávat šedesát kol mechanických a dvacet elektrokol,“ uvedl Karban. Elektrická kola by podle něj mohla mít v Liberci vzhledem ke kopcovitému terénu úspěch.

To, jestli si budou moci Liberečané opět kola půjčovat, bude teď záležet na tom, kdo městu kola nabídne a za kolik. To by mělo být jasné už v únoru. Město má na provoz zatím v rozpočtu připraveno 800 tisíc korun.

Bikesharing v Liberci dosud provozovala společnost Rekola, v roce 2018 za její služby město zaplatilo okolo 700 tisíc korun, v roce 2019 pak zhruba milion.

Podle primátora Jaroslava Zámečníka (Starostové) by se od jara měla zlepšit i situace s malým počtem odkládacích zón. „V dubnu budeme umisťovat okolo sedmdesátky dalších nových stojanů, dohromady jich bude v Liberci 110,“ uzavřel Zámečník.