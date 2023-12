/FOTO, VIDEO/ Betlémské světlo dorazilo do města pod Ještědem díky skautům a skautkám v sobotu 16. prosince. Zájemci si přímo na libereckém vlakovém nádraží mohli připálit svíčky či lucerničky a odnést si plamínek do svých domovů.

Skauti a skautky dovezli třetí adventní sobotu do Liberce Betlémské světlo. | Video: Jiří Louda

Moderní symbol Vánoc dorazil z Vídně do Česka už po pětatřicáté. Betlémské světlo je předvánoční služba skautů a skautek společnosti. Je symbolem míru, naděje a přátelství i v náročných chvílích, které prožíváme v posledních letech. Připomíná lidem, že pevné blízké vztahy a vzájemná pospolitost jsou tím, na čem může zdravá společnost stát.

Mít doma plamínek z Betléma a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě znamená stát se součástí nekonečného řetězu míru a radosti. „Každá malá pomoc, každý jednotlivec může přispět k velkému cíli a udělat svět o něco lepší, i když cesta k tomu je opravdu dlouhá,“ řekl hlavní koordinátor Betlémského světla Jiří Dorazil.

Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do mnoha zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem. Do České republiky se betlémské světlo poprvé dostalo až po pádu komunistické vlády, a to díky exilovým skautům z Rakouska. V prosinci 1989 ho spolu s těmi českými přinesli až pod sochu svatého Václava v Praze a k hrobu A. B. Svojsíka.

Zde najdete, kde bude Betlémské světlo k dispozici.

Zdroj: Redakce

