/FOTO, VIDEO/ Koleda Půjdem spolu do betléma získala díky jednomu sklepu v libereckém panelovém domě úplně nový rozměr. Ukrývá totiž sedmnáct metrů dlouhý Telčský betlém, jehož tvorba zabrala Jiřímu Petrů padesát dva let.

Telčský mechanický betlém měří 17 metrů. | Video: Jiří Louda

Aktuálně pohyblivý betlém tvoří 577 figurek, ručně vyřezaných převážně z lipového dřeva. Tvůrce se vyučil strojním mechanikem a do města pod Ještědem přišel z Telče. Každý rok betlém rozšiřuje a doplňuje, k tomu ho inspiruje i zpětná vazba od návštěvníků.

Řezbářství se věnuje od mládí, jako první dělal raznice pro závody. „Jako malý kluk jsem pozoroval při práci mistra Floriana, když vyřezával betlém. To mě inspirovalo,“ svěřil se Petrů. Nejvíce je pyšný například na postavy Tří králů či mudrců.

Na návštěvu nechodí jen Češi, ale i cizinci. Letos dorazili návštěvníci až z Indonésie. Řada z nich mu nechá i milý vzkaz v návštěvní knize. Betlém zájemci najdou na adrese Na Jezírku 626, Horní Kopečná-Rochlice. Otevřeno je od 21. do 30. prosince s výjimkou Štědrého dne, a to od 14 do 17 hodin.

Nicméně pokud se zájemcům dané termíny nehodí, už nyní mohou volat na telefonní číslo 739 828 012 a domluvit si návštěvu v jiný den či hodinu. „Rád uvítám všechny ty, která mají rádi betlémy. Vždy mě potěší, když lidé odchází s úsměvem na tváři a vánoční náladou,“ dodal Jiří Petrů.

Jak vnímat betlém?

Po technické stránce má být vystaven v prostoru. Figurky mají být opravdové, životné, s možností přemístění v prostoru. Po duchovní stránce má betlém přivádět diváka k pocitu, že se při pohledu na něj sám stává účastníkem zobrazených událostí a prožívat je.

