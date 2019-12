„Budeme se snažit zjistit, jak na tom trh provozovatelů bazénu je a jaké jsou možnosti,“ popsal. Aktuálně plavecký stadion provozuje firma Ještědská sportovní, které město na provoz přispívá. Do budoucna ho už ale firma podle vedení města provozovat nechce.

Po průzkumu trhu chce město na jejího nástupce vypsat standardní výběrové řízení, přesné parametry nové smlouvy, jako je například její délka, zatím nejsou známy. „Předpokládám, že to bude smlouva střednědobého charakteru, dovedu si představit třeba na deset, patnáct let,“ popsal Karban.

Město je otevřeno zájemcům z celé republiky. Ve hře je kromě externích firem i varianta, že by bazén spravovala městská obchodní společnost. I v případě soukromého provozovatele je ale město připraveno na provoz bazénu dál přispívat.

„Podle zkušenosti z ostatních velkých měst si na sebe bazény nevydělají. Musí to někdo dotovat. Bavili jsme se i s managementem ryze soukromých bazénů, i oni to dotují z nějaké další činnosti, jako je třeba hotel,“ popsal další z primátorových náměstků Jiří Šolc. Cena vstupného by byla podle vedení města v případě čistě komerčního provozu pro běžné občany nedostupná.

Liberecký plavecký stadion čeká v nejbližších letech velká rekonstrukce, o jejíž nutnosti se hovoří už roky.

Podle vedení města by bylo ideální, aby nový provozovatel bazén převzal souběžně se startem oprav. „Je to z čistě pragmatických důvodů, aby se dokázal seznámit s tím objektem už v době výstavby. Aby měl důkladnou znalost prostředí a technologií,“ vysvětlil radní Petr Židek.

Pokud se to ale nepodaří, město je připraveno i na možnost, že by v době mezi ukončením smlouvy s Ještědskou sportovní a nástupem nového provozovatele bazén dočasně spravovalo samo.

Původní představy byly, že se areál po dobu více než roční rekonstrukce kompletně uzavře. Proti tomu ale vystupovali především zástupci plaveckých oddílů, kteří upozorňovali na nedostatek alternativních tréninkových míst a obávali se tak útlumu sportovního plavání v Liberci. Letos v březnu se proto rozhodlo, že se areál kompletně zavře jen na zhruba tři měsíce a následně zůstane v provozu malý, pětadvacetimetrový bazén, přistavěný v roce 2012.

Na rekonstrukci bazénu město aktuálně vybírá zhotovitele projektové dokumentace, se zahájením opravy se počítá na rok 2021. V areálu z 80. let minulého století je potřeba opravit především technologické zázemí, střechu nebo vanu hlavního bazénu. Podle opozice by bylo vhodné bazén opravovat postupně a zaměřit se jen na části v nejhorším stavu, vedení města ale považuje za vhodnější řešení opravit areál kompletně při jednom.