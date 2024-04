Potápěči ze Snakesubu využívali potápěčskou věž v libereckém bazénu pravidelně každý čtvrtek na svoje kurzy a další aktivity a o nedělích tam dělali ochutnávky přístrojového potápění pro širokou veřejnost. Dokonce Liberec proslavili i mimo potápěčskou komunitu opakovanými rekordy co do počtu lidí pod vodou v jedné věži najednou. Se zavřením bazénu na začátku dubna ale skončila i tahle aktivita a kvůli vypuštěné přehrady v Liberci musí potápěči jezdit jinam.

“My jsme do věže chodili pravidelně od té doby, co byla postavená a vlastně už i předtím do bazénu. Dělali jsme tam několik rekordů, naposledy jsme do věže dostali 258 potápěčů, což byl český rekord,” řekl jednatel potápěčského centra Snakesub Jaroslav Kočárek. “Chodívali jsme tam pravidelně každý čtvrtek a měli jsme zhruba jednou za týden neděle, kdy jsme dělali ochutnávku potápění pro veřejnost. Prezentovali jsme ten sport jako bezpečný a dávali jsme možnost lidem zjistit, co to vůbec obnáší,” dodal.

Pro přístrojové potápění je hloubka bazénu důležitá a věž v libereckém bazénu byla nejhlubší v republice. I z toho důvodu ji využívali také potápěči na nádech, tedy na freediving. Liberec byl tak svým způsobem jedním z center potápění v Česku.

Zavření libereckého bazénu tak kromě jiných zkomplikovalo život i potápěčům. “Měli jsme na to navázané i nějaké ekonomické aktivity, které teď nemůžeme provozovat, je to 20 až 30 procent naší činnosti. Covid, válka a teď tohle, to jsou takové smrtelné věci pro potápění,” posteskl si Kočárek.