O dalším osudu libereckého bazénu bude hodnotící komise rozhodovat ještě v červenci, v tu chvíli by mohlo být hotové i stanovisko ČVUT k projektové dokumentaci. Rada města také vybrala na začátku tohoto týdne nového administrátora projektu, stal se jím právník Jiří Kučera. V případě dalších zádrhelů má město podle primátora Jaroslava Zámečníka připravené i krizové řešení v podobě provizorního otevření bazénu v omezeném režimu i na zimu.

“Připomínám, že nabídky jsou platné do 4. září,” dodal primátor a podotkl, že plán zatím zůstává stejný, tedy kompletní rekonstrukce bazénu. “Ovšem připravujeme se i na krizovou variantu, kdyby náhodou došlo pokračování bitvy stavebních firem mezi sebou,” uvedl.

V rámci této krizové varianty se rada města radila o eventualitě zprovoznit částečně bazén přes zimu, alespoň tedy menší 25metrový bazén. Otevřená by v takovém případě byla jen malá část areálu, ve kterém jsou tři bazény, tobogány, sauny, vířivky a další atrakce. Bazén je v tuto chvíli otevřený právě v provizorním režimu s přístupem ze sluneční louky.

Komplikaci při modernizaci městského bazénu způsobily námitky proti výběrovému řízení, kvůli kterému se radnice rozhodla jeho výsledek zrušit a znovu prověřit předložené informace. Námitky se podle dřívějšího prohlášení primátora týkaly pravdivosti některých doložených údajů od vítězného uchazeče.

Prověření námitek má v takovém případě na starosti administrátor projektu, kterým se nově stal právník Jiří Kučera. Nového administrátora soutěže na rozsáhlou rekonstrukci liberecké bazénu vybírali zástupci města ze čtyř nabídek právních kanceláří. “Pan Kučera byl nejlevnější a rozhodovali jsme se i na základě předchozí spolupráce,” uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Předchozího administrátora se rozhodli radní nahradit kvůli otázkám kolem vyšetřování korupční kauzy, která je spojená s bývalým náměstkem primátora Petrem Židkem.

Primátor předpokládá, že v červenci by mohla zasednout hodnotící komise a zároveň by už mohlo být k dispozici konečné stanovisko ČVUT k projektové dokumentaci. “Zadali jsme ji, abychom měli jistotu, že nás tam nic nemilého nečeká, anebo čeká, a co,” uvedl Zámečník s tím, že v srpnu by mohli znovu rozhodnout o vítězi zakázky.

V soutěži na rekonstrukci bazénu dostalo město šest nabídek. Nejnižší za 748,8 milionu korun bez DPH předložila firma Metrostav DIZ, kterou také radní města na konci března vybrali jako vítěznou.

