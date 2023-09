/ROZHOVOR/ Spisovatel, nakladatel a dvojnásobný držitel Ceny čtenářů Magnesia Litera Václav Dvořák nedávno dokončil svou čtvrtou knihu, ve které opět stvořil nový svět. Příběh plný zvratů ukazuje, že i když draci a jiní bájní tvorové nikdy neexistovali, jednoho dne zaručeně budou.

Václav Dvořák a jeho nejnovější kniha. | Foto: Václav Dvořák

Poprvé si Dvořák vydobyl pozornost čtenářstva románem Písečníci a bludný asteroid, který vydal před pěti lety. Sklidil za něj ocenění Kniha roku Libereckého kraje. O tři roky později zabodoval s knihou Já, Finis a nyní doufá, že se oblibě bude těšit i nejnovější kniha Jak se vaří drak. Její křest se uskuteční v Krajské vědecké knihovně v Liberci v pátek 15. září. „Já vlastně píšu, abych potěšil toho malého kluka v sobě. Jako u mých předchozích knih se zatím zdá, že Jak se vaří drak bude jak pro děti a mládež, tak pro jejich rodiče a prarodiče,“ řekl v rozhovoru pro Deník.

Můžete přiblížit čtenáři svou čtvrtou knihu Jak se vaří drak? Stojí za jejím napsáním nějaký příběh?

Hlavním hrdinou knihy Jak se vaří drak je opět kluk, tentokrát dvanáctiletý Adam, a jeho kamarádi, kteří se ve světě budoucnosti učí vytvářet nové živé tvory. Ve škole děti dostávají nejrůznější úkoly. Třeba připravit krysu, která vydrží pod vodou, a Adam té své bez problémů přidělá žábry. Postupně ho jednoduché úkoly přestanou bavit a jednoho dne dostane nápad, že si vytvoří opravdového draka chrlícího oheň. Nápad na knížku jsme dostali u nás doma. Máme totiž agamu vousatou, australskou ještěrku, která jako takový malý drak vypadá. Napadlo nás, že by stačilo upravit pár jejích genů, aby se z ní opravdový drak stal. Potom už jsem jen přemýšlel, jaký z nápadu vytvořit příběh.

Kde nacházíte při psaní inspiraci a na jaké čtenáře primárně míříte?

Já bych ani neříkal, že beru inspiraci. Na začátku je jen ten prvotní nápad, se kterým si pak jako autor hraji, domýšlím ho a vytvářím příběh, kterým se snažím něco říct. Tím, že nepíšu fantasy, ale příběhy stojící na základech vědy, dávám si záležet, aby vše dávalo smysl a bylo srozumitelné i mladším čtenářům. Ono domýšlení mi dává občas pořádně zabrat. Většinou řeším nejrůznější problémy, a přitom mě spousta věcí napadne. Také se nedá říct, že cílím na nějaké čtenáře. Já vlastně píšu, abych potěšil toho malého kluka v sobě. Jako u mých předchozích knih se zatím zdá, že Jak se vaří drak bude jak pro děti a mládež, tak pro jejich rodiče a prarodiče. Mám i osmileté čtenáře a čtenářky, kteří už knihu zhltli.

Opět jste knihu zajímavě a originálně pojmenoval. Jak se název zrodil?

Název Jak se vaří drak evokuje kuchařku, ale „vařit“ v příběhu znamená vytvářet prostřednictvím genetických manipulací pozměněné nebo úplně nové tvory. Lidé budoucnosti jsou zkrátka na genetické úpravy zvyklí a jsou pro ně stejně dostupné a snadné jako pro nás vaření jídel. Zároveň jsem hledal jednoduchý a výstižný název, který zaujme.

Proč by po vaší knize měl člověk v knihkupectví sáhnout a koupit si ji domů?

Teď se budu hodně chválit a začnu tím, co je vidět na první pohled. Jak se vaří drak je nádherná knížka s úžasnou obálkou. Ono to na fotografii není vidět, ale titul i vajíčko s drakem uvnitř jsou pokryté fluorescenčním lakem, který po zhasnutí svítí. Čtenář uvnitř najde barevné ilustrace Jakuba Cenkla, který tentokrát zvolil stylizaci směrem k dětským obrázkům. S Jakubem si dáváme záležet na každé knize, ale co do provedení a počtu ilustrací je Jak se vaří drak zaručeně naší nejkrásnější knihou. Nejdůležitější je samozřejmě příběh. Zábavný a stravitelný i pro děti, ale zároveň zaujme i dospělé. Vzbuzuje otázky na umělou inteligenci nebo zodpovědnost lidí, kteří jednou ovládnou moc stvořit a zničit jakýkoliv organismus. V tuhle chvíli ještě nevím, jak si kniha u čtenářů povede, ale věřím, že Jak se vaří drak udělá radost pod každým vánočním stromečkem.

Jak to vypadá se světem Písečníků? Chystáte další díl?Psaní Písečníků je nesmírně obtížné. Jejich svět je rozsáhlý co do počtu postav, motivů a nakonec i planet a já chci, aby stoupala kvalita díla a hrdinové se posouvali dál. Možná by mi mí čtenáři odpustili i nějaký jednodušší příběh, ale mně dává smysl psát velké příběhy a ty si zkrátka žádají více času. Zároveň se musím věnovat i dalším činnostem – propagaci knih, rodině a také práci na univerzitě. Kvůli náročnosti střídám psaní Písečníků s příběhy, které zvládnu dokončit rychleji. Na knize Jak se vaří drak jsem pracoval jedenáct měsíců. Mí čtenáři ji přečtou za čtyři hodiny a pak se ptají, kde je třetí díl Písečníků. Ten plánuji dokončit a vydat za dva roky.

Jaké máte plány na literárním poli v blízké budoucnosti?

Blízká budoucnost je poměrně jasná, pracuji na Písečnících. Spíše mě zajímá daleká budoucnost. Vím, že ještě pár desetiletí můžu tvořit, ale nejsem si jistý, kdo bude mé knihy číst. Budou za dvacet let ještě lidé číst knihy od lidských autorů? Budou vůbec číst děti? A budou v té době mé příběhy zajímat mé dnešní čtenáře?

Stále platí to, že nemáte potřebu zabrousit do jiného žánru?

Často dostávám reakce od rodičů. Někdy píšou, jak se mé knihy líbily jim samotným, jindy, že si čtou doma společně s dětmi nebo jak knihy zaujaly jejich ratolesti. Ale nejvíce mě potěší, když se dozvím, že se na mých knihách děti rozečetly. Pokud mé knihy udělaly byť jen z jediného dítěte čtenáře, potom jsem spokojený a ke změně žánru nevidím důvod. A navíc mě mé příběhy baví.