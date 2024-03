Prostory bývalého OBI, do kterého se už zakously stavební stroje, budou brzy minulostí a vyroste zde nový retailový park, který nabídne zajímavou skladbu obchodů a služeb. Výstavba je rozdělena do dvou etap, v rámci první dojde k přemístění současné prodejny Penny Market do větších prostor a především do nového moderního nákupního prostředí.

„Dokončení této etapy je plánované na listopad tohoto roku a první zákazníky přivítáme ještě před Vánocemi,“ řekla Deníku Markéta Kolář Rašíková za skupinu Saller, která je největším vlastníkem nákupních parků v České republice.