/FOTO, VIDEO/ Domovem se line vůně cukroví a ve vzduchu se vznáší atmosféra plná očekávání. Najednou zazvoní zvonek a nejen dětem se rozzáří oči při pohledu na vánoční dárky, které obklopují vánoční stromek. A právě jeho ozdoby dotváří kouzlo Vánoc. Toho jsou si vědomi výrobci vánočních propriet, kteří ani letos nelenili.

Například severočeská rodinná společnost Glassor Decorations si pro letošní vánoční svátky připravila zajímavé trendy.

Matné, béžové ozdoby s jemným zdobením v platinové barvě vycházejí z kolekce Let is Slow, zatímco Českým Vánocům vévodí typické barvy a motivy připomínající dětství. A právě v odkazu na české tradice spočívá jedna z novinek, a to kolekce Ladovy Vánoce, která spojí tradičně vyráběné české ozdoby s legendárními zasněženými obrázky Josefa Lady. Na projektu spolupracují přímo s rodinou Ladových a slavnostní společné představení se uskuteční v prodejně Decor by Glassor v Liberci na Sokolovském náměstí v úterý 14. listopadu.

„Premiéru budou mít letos také ozdoby v podobě vánočního cukroví, které vznikly ve spolupráci s Markétou a Františkem Lorencovými, známými svým blogem a kuchařkami Neplecha na plechu. Stromeček si tak zákazníci budou moci dozdobit vosími hnízdy, vanilkovými rohlíčky, ořechy nebo lineckým medvídkem. A po takovém cukroví se jen tak nezapráší,“ řekla za Glassor Decorations Kateřina Tichá.

Na své si přijdou i sportovní fanoušci díky skleněným lyžím, bruslím, pukům či hokejkám i milovníci zvířecích mazlíčků. Novinkou bude kostička, na kterou si zákazníci mohou nechat dopsat jméno svého čtyřnohého kamaráda.

Trend České Vánoce.Zdroj: Decor by GlassorVšechny ozdoby, které vzniknou pod značkou Decor by Glassor, navrhuje designérka Marianna Malíková. „Je pro mě důležité, aby kolekce opravdu splnila své poslání a přinesla do domovů klidnou atmosféru. Navrhla jsem proto barvy speciálně pro kolekci Let it Slow a nechala jsem si je namíchat. Povedlo se vytvořit i efekt hlubokého matu, připomínajícího samet,“ zdůraznila Malíková.

Soubor České Vánoce reprezentují dvě kolekce, které pracují s typickými vánočními barvami - červenou, zelenou a bílou. Jsou jimi ty „nejvánočnější kolekce“ Very Merry, která kromě typických barev využívá i tradiční vzory a modernější kolekce Jmelí & Cesmína, jejíž dekory jsou inspirovány přírodními větvičkami cesmíny, jmelí a jehličnanů.

Zákazníci si oblíbili i ozdoby se jménem či kolekci autíček, která se každý rok dočká nových přírůstků. Z tvarů frčí skleněný řízek s bramborovým salátem, vánočka nebo zlatavý půllitr s pořádnou pěnovou čepicí. Mezi žádanými figurkami se objevují také kominíčci či náboženské postavy, zájemci si mohou odnést také Pražské Jezulátko. V čím dál větší oblibě jsou také ozdoby ve tvaru exotických zvířat, jako je například tuleň, outloň, mořský koník nebo kapustňák.

I letos se Glassor Decorations zapojí do charitativního prodeje vánočních ozdob organizovaného Amelií. Vedle prodeje nadačních ozdob firma také každoročně zasílá ozdoby domovům seniorů a nemocnicím. „Pomáhání má dvě stránky. Jedna je o financích a ta druhá o šíření radosti a úsměvu. Posíláme ozdoby seniorům a do nemocnic, abychom ve vánoční době přispěli k vřelé sváteční atmosféře,“ doplnila Tichá.

Krakonošova hvězda

Krakonošova hvězda Rubinka.Zdroj: Tomáš BrabecNovinku si pro letošní advent připravila rodinná firma Rautis z Poniklé na Semilsku, která vyrábí perličkové vánoční ozdoby. Jedná se o kolekci Perla - Krakonošova hvězda. Jedna stará krkonošská pohádka totiž praví, že perlařské umění naučil chudé horaly přímo pán hor, aby jim pomohl v těžkých dobách. „Chtěli bychom, aby Krakonošovy hvězdy vnesly do domovů kouzlo Vánoc a aby rozzářily oči nejen dětí, ale i dospělých,“ svěřila se Barbora Kulhavá.

Zájemci si mohou vybírat z více než 600 druhů ozdob, které nepodléhají ve větší míře barevným módním trendům a drží se klasiky. Většinou jsou celostříbrné nebo stříbrné v kombinaci s červenou nebo zlatou. Nabízí jak vánoční klasiku v podobě hvězdiček, andílků, perličkových řetězů nebo velkých hvězd na špičku stromečku, tak i moderní ozdoby, které vznikly ve spolupráci s designéry.

„Z poslední doby nejvíce frčí stříbrné hvězdy z kolekce Princess, které na stromečku opravdu září. Naši zákazníci si také velmi oblíbili tzv. hobby sety, díky nimž si mohou ozdobu vlastnoručně sestavit a pak si ji hrdě pověsit na stromek,“ podotkla Kulhavá.

Na nadcházející vánoční svátky jsou připraveny i prodejny KiK, kam první vánoční artikly přicházejí na začátku září. Podle jednatele společnosti Martina Šatného je to akorát včas, protože zákazníci chtějí být připraveni a vánoční sady začínají pomalu nakupovat už s podzimními a halloweenskými dekoracemi.

Hlavní sezonu však očekávají v proběhu listopadu a prosince, kdy vánoční přípravy vrcholí. „Prozatím zákazníci nakupují především svíčky, světelné řetězy a dárková balení. Dobře se ale prodávají i vánoční ozdoby, figurky a drobné interiérové dekorace,“ sdělil Šatný.

Oblíbené vánoční barvy se každý rok obměňují. Zatímco loni se oblibě těšila kombinace černé a zlaté, letos je to černá a bílá.

„Dlouhodobě velmi vyhledávané jsou ale také tradiční vánoční barvy jako červená, zlatá, stříbrná. V posledních letech se přidala i růžová a bílá. Zákazníci nakupují jak ozdoby na stromeček a světelné řetězy, tak i interiérové doplňky, jako jsou figurky, svíčky a podobně,“ dodal.