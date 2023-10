Dopravu v centru Liberci omezila od začátku týdne komplexní rekonstrukce Sokolské ulice. Do poloviny prosince budou probíhat práce na inženýrských sítích. Hotovo by mělo být v polovině příštího roku.

Ulice Sokolská v Liberci dostane zcela novou podobu. | Foto: Liberec.cz

V první etapě projde výraznou proměnou úsek od křižovatky se Zhořeleckou ulicí po křižovatku s Pastýřskou. Objízdná trasa vede kolem radnice, přes Sokolovské náměstí a Chrastavskou ulicí. Omezení se dotkne i městské hromadné dopravy (viz. Infobox na konci článku).

Na rekonstrukci se podílí společně město Liberec.cz a Liberecký kraj. Finální podobu Sokolské ulice připravila Kancelář architektury města Liberec. Ulice dostane zcela novou podobu. Kromě opravené vozovky bude zahrnovat více zeleně, cyklopruhy, přestupní terminál příměstské dopravy a MHD a místa pro parkování.

„Výrazně se zvýší bezpečnost účastníků provozu a pobytová kvalita celé ulice. Je to poprvé, kdy v našem městě uplatníme prvky modrozelené infrastruktury, kdy zadržujeme dešťovou vodu nejen z ulic, ale i ze střech domů. Díky tomu by se nám mělo dařit zachytit více jak třicet procent vody a zadržovat ji systémem prokořenitelných pásů jako zálivku pro nové stromy a zeleň. Jedná se o systém, který je dlouhodobě úspěšně využíván v sousedním Rakousku nebo ve Švédsku, kde jsme se inspirovali,“ říká náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Změny v MHD související s opravou Sokolské ulice:



Autobusové linky MHD č. 13, 24, 26, 39, 51, 55 a 99 budou mezi zastávkami Dopravní hřiště a Šaldovo náměstí vedeny v obou směrech po objízdné trase ulicemi Zhořelecká, Krajinská, Ruprechtická, Budyšínská, Rumjancevova, nám. Dr. E. Beneše (pouze ve směru do centra) a Sokolská. V ulici Krajinská budou pro oba směry zřízeny náhradní zastávky za zastávku U Dvora. Linky nebudou obsluhovat zastávky U Dvora (náhradní v ulici Krajinská), Sokolská (náhradní Nám. Dr. E. Beneše) a Sokolská most (náhradní Sokolská u zdi).



Linky č. 28 a 32 budou mezi zastávkami Dožínková a Šaldovo náměstí vedeny v obou směrech po objízdné trase ulicemi Chrastavská, Valdštejnská, Železná a Sokolská. Linky nebudou obsluhovat zastávky Sokolská (náhradní Nám. Dr. E. Beneše) a Sokolská most (náhradní Sokolská u zdi).



Linka č. 600 bude vedena objízdnou trasou Chrastavskou ulicí.



Linky na objízdné trase nezastavují. Na linkách budou po dobu uzavírky platit objížďkové jízdní řády.