„Museli jsme přistoupit k úpravě cen za vstupné a investovali jsme do výměny technologií za méně energeticky náročné,“ sdělil ředitel iQLandie Pavel Coufal. Ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje a dalšími partnery iQLandia připravila soutěž Business Talent 2022, jejíž výsledky boudou známy 26. ledna. Žáci 8. a 9. tříd vymýšleli a vyráběli vychytávky pro lidi se zdravotním postižením. Poté natočili videa, se kterými nyní bojují o hlasy prostřednictvím veřejného hlasování.

iQLandia

Zdroj: Youtube

Tématem letošního roku bude v iQLandii trvale udržitelný rozvoj a pátrání po zločinu. Postupně prostoupí všechny zdejší expozice. „Pokusíme se ukázat, co jako lidstvo děláme špatně, co se stane, pokud nic nezměníme, a nastíníme cesty, co může dělat každý z nás, abychom chmurné vyhlídky globálních klimatických změn odvrátili,“ podotkl Coufal.

Jednotlivé exponáty budou expozice doplňovat postupně, jako první se představí simulace zvedání mořské hladiny způsobené táním ledovců. Na financování jednotlivých exponátů centrum hledá partnery. V lednu také poprvé liberecké science centrum vyveze novou putovní výstavu Kriminálka iQLANDIA, která na interaktivních exponátech přiblíží různé vyšetřovací metody. Jako první vyráží do Olomouce a pokračovat bude i na další místa v Česku a Slovensku.