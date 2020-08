Druh parašutismu, při kterém je pasažér (nováček) připoutaný postrojem ke zkušenému parašutistovi, jemuž se také říká tandem-pilot. Ten řídí celý průběh seskoku.

Paragliding

Patří mezi letecké sporty. K plachtění vzduchem se používá paraglidingové křídlo - padákový kluzák. Startuje se z kopce rozběhem, nebo z roviny pomocí vlečného zařízení. K vyzkoušení je pro veřejnost rovněž s instruktorem.

Bungee jumping

Adrenalinová aktivita, při které je člověk přivázaný za kotníky na elastické lano a skáče dolů z velké výšky. Pochází z Nového Zélandu a do České republiky se dostal v roce 1993.

Let balonem

Patří mezi nejklidnější zážitkové aktivity. Obvyklá výška letu je 500–700 metrů, ale i nad 1000 metrů nad zemí. Za hodinu se v průměru nalétá 10–15 kilometrů.

Novinky

Flyboarding

Flyboard je vznášecí přístroj pro jednu osobu, který funguje na bázi cirkulace vody. Hadice je zapojená za turbínu vodního skútru, která do ní vhání obrovské množství vody, a ta vás následně svou silou vznese až do výšky 9 metrů. Létání na yboardu je oproti jiným vodním sportům poměrně jednoduché a může si ho tak vyzkoušet každý.

Flyride

Adrenalinová jízda na létacím skútru poháněným vodním proudem. Tato aktivita je vhodná pro dospělé a děti již od 6 let díky systému snadného řízení.

Tipy z Libereckého kraje

Vodní lyže na Českolipsku? Adrenalin pro celou rodinu

Stačí mít trochu odvahy, pak nepřijdete o zábavu a adrenalin pro celou rodinu. Ostatně, je to jednoduší, než se na pohled zdá. Vodní nádrž Horka ve Stráži pod Ralskem nabízí zábavu pro sportovní nadšence, ale i amatéry.



K místnímu vodnímu vleku se sjíždí lidé nejen z širokého okolí, ale třeba i z Prahy. Sezóna zde trvá podle počasí, ale nejčastěji od května do konce září. Délka vleku je 830m, má 8 závěsů umožňujících jízdu až osmi osob najednou a na vodě je několik překážek.

Do Stráže jezdí i čeští sportovci

Závěsné vodní lyžování je ideální letní alternativou k zimnímu lyžování, snowboardingu a jízdě ve snowparku. Podle vlekaře Ladislava Mizery jízdu na vodě zvládnou jezdci všech věkových kategorií a dovedností: „Pro začátečníky máme připravené nejen rady odborné obsluhy vodního vleku, ale také potřebné vybavení, které si u nás mohou zapůjčit – wakeboardy, wakeski, vodní lyže, vesty a přilby,“ ujistil. Cable Wake Park Stráž, který provozuje městská příspěvková organizace Panda Sport si na letošní sezonu připravil řadu novinek. Pro návštěvníky bude připraven další nový malý vlek a lepší komfort na ně čeká také co se občerstvení týká.

Let nad krajinou na Liberecku je nezapomenutelný zážitek

Létání v jakékoliv formě je bezpochyby dobrodružstvím a jedním z nejsilnějších zážitků, které člověk může prožít. Horkovzdušný balón si můžete bez obav vyzkoušet na vlastní kůži sami. Pro romantiky, nabízí v Libereckém kraji lety frýdlantská společnost „Hoši v koši“.



Jak uvedl její šéf Ivan Kábele, zatím letos byl s létáním „dost boj“: „Létáme, jak jen to jde. Díky viru jsme nemohli celé jaro létat a začali jsme až v květnu. Od té doby pro změnu dost bojujeme s počasím, které je nestabilní a velmi špatně se předpovídá,“ sdělil pilot balónů Kábele.

Hoši v koši na facebooku

Na nedostatek zájemců si ale nemůže stěžovat. „Vyhlídkový let balónem je neobyčejně silný a povznášející zážitek, který ve vás zanechá dojmy do konce života,“ slibuje vzduchoplavec. Podle něj, se nejedná pouze o let samotný, součástí akce je již samotná příprava balónu společně s posádkou, následné balení balónu po přistání a především zakončující křest prvoletců a předání Křestního listu vzduchoplavce každému z účastníků.



Samotný let trvá zhruba hodinu, dle povětrnostních podmínek a vhodných míst pro přistání. Celá akce zabere minimálně 3 - 4 hodiny času. Hoši v koši nelétají pouze v hlavní sezóně (květen – říjen), ale po celý rok, pokud počasí a přání pasažérů dovolí. Všechny letenky mají základní platnost 2 roky. Jsou i přenosné na jiného pasažéra.

Bikepark na Jablonecku si užijí začátečníci i zkušení jezdci

Všichni nadšenci bikeparků by neměli vynechat návštěvu Tanvaldského Špičáku, který je především známým lyžařským střediskem, ale v letní čas už proslul právě svým bikeparkem.



„Nabízí oblíbené flowtraily, které si užijí i méně zkušení jezdci a díky tomu se stává populární u širší cyklistické veřejnosti, nejenom u vyznavačů čistokrevného sjezdu. Ale i ti si na Špičáku u Tanvaldu přijdou na své,“ doporučuje Radana Schaeferová z Jabloneckého kulturního a informačního centra. Podle ní, základ zdejší bikerské zábavy je daný dvěma singletraily, které se vinou ze Špičáku s vytrvalým mírným sklonem.

Bikepark Tanvaldský Špičák

Zdroj: Youtube

Začínající jezdci se nemusí obávat prudkých sjezdů a stezku si užijí i při bezpečné pomalé jízdě. Vyšší rychlost ale poskytne adrenalinové zážitky i zkušeným jezdcům. Ti totiž pak mohou naplno využít vysokých oblouků klopenek a poskočit si na terénních nerovnostech. Bikepark tvoří jednosměrné terénní stezky v lesích na svazích Tanvaldského Špičáku.



Začátek mají na vrcholu Tanvaldského Špičáku a konec na parkovišti u nástupní stanice na lanovou dráhu. Aktuálně jsou vybudovány traily – modrý, červený a technický černý - v celkové délce cca 8 km. Traily vedou lesem z vrcholu Špičáku a jsou široké cca 1 m. Při jejich sjíždění budete zdolávat různé klopené zatáčky a terénní nerovnosti. Za zmínku stojí kamenná sekce ve vrchní části červeného trailu, která vede těsně kolem skály. Na černé sekci, která je technická a doporučujeme jí jet pomalu, narazíte například na netradiční rockgarden zatáčku.