“Je podepsaná smlouva s dodavatelem stavby nové knihovny, což znamená, že se v řádu několika týdnů začne něco dít,” řekla Jandová. “V každém případě to pro letní kino znamená, že v téhle sezóně už nebude moct promítat. Všechny filmy, které by běžely v letním kině se budou promítat v kamenném kině Sféra v budově turnovské Střelnice,” dodala. Do prostoru letního kina podle ní pravděpodobně najede stavební technika a může tam být i odstavená, proto se s prostorem pro letošek nepočítá ani na žádné jiné kulturní, jakými byly v minulých letech třeba různé koncerty.

Turnovská knihovna se opravdu začne stavět, město vybralo dodavatele

O možném alternativním místě letních projekcí se Jandová zmiňuje opatrně. “Možná se diváci dočkají letního překvapení a pokud ano, bude to v Maškově zahradě,” doplnila. Jasno by mělo být včas před letní sezónou, která v turnovském letním kinem začínala projekcí za vysvědčení. “Zatím nemůžeme říct nic dalšího. Není v plánu žádná oficiální letní scéna, to prostě není v technických silách nikoho,” dodala Jandová.

Mluvit o příštím létu je příliš brzy. Jasné je, že hlavní velkou změnou pro letní kino v Turnově po dokončení výstavby budovy knihovny, bude promítací plátno jako její součást. “Stoprocentně bude promítací plátno integrované ve stěně nové budovy, co se týče technického zázemí kina, tam informace nemám. To jsou věci v rámci terénních úprav a ty přijdou na řadu až ta stavba bude na světě,” vysvětlila Jandová.

FOTO, VIDEO: Stovky motýlů i záhada letadla. V Liberci je k vidění kus exotiky

Nemalou útěchou pro filmové fanoušky ale může být zpráva o velké modernizaci kamenného kina Sféra. “Mělo by dojít ke kompletní výměně obrazového řetězce, takzvané redigitalizaci. To znamená od projektoru přes server a 3D systém až po plátno a k tomu i zvukový procesor a další technické drobnosti, vyměníme tedy vlastně veškerou techniku,” řekl vedoucí turnovského kina Pavel Krupař. Dojít by k tomu mělo nejpozději právě v průběhu léta, ale program kina to příliš neovlivní. Podle Krupaře potrvá samotná instalace jen několik dnů.

“Stoupne nám rozlišení ze 2K na 4K, zároveň bude mít obraz díky modernímu laserovému projektoru lepší kontrast i barvy,” těší se vedoucí kina. Díky nové technologii budou moct v Turnově promítat i filmy v HFR a novinkou bude vylepšení 3D projekcí. Nová technologie umožní používání nízkonákladových brýlí, které si bude moct divák koupit vlastní a používat opakovaně. “Doteď jsme měli brýle, které se musely umývat v myčce po každé projekci a byly na nich často fleky,” vysvětlil Krupař. Dřív byly podle něj 3D projekce kvůli zastaralé technologii také poměrně tmavé, nová technika umožní i vyšší svítivost a tedy světlejší 3D obraz.

Mohlo by vás zajímat: /VIDEO/ Jeden svět v Liberci. Filmový festival se nastěhuje do kina Varšava