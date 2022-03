„V těchto dnech začínáme s revitalizací lesoparku u domu s pečovatelskou službou. Nyní začala první část prací, která zahrnuje kácení a arboristické ošetření dřevin,“ informoval Jiří Šolc, náměstek primátora města Liberec. A skutečně, v místě už jsou první pokácené stromky, nicméně proměna v příjemné místo k relaxaci je ještě dost daleko.

„Nápad je to dobrý, ale teda nějak si tady nedovedu představit klidný park, když kousek pod ním vede taková rušná silnice. Navíc bych se trochu bála, že tam třeba vběhnou děti. Snad se počítá s nějakým řešením,“ říká Lenka Krajánková, která v Rochlici bydlí a naráží tím na Vratislavickou ulici, která je poměrně vytíženou dopravní tepnou.

S odhlučněním nebo zajištěním silnice se zatím nepočítá. „O této možnosti jsme v první části revitalizace neuvažovali, ale můžeme se nad tím zamyslet. Uvidíme, jaká bude situace v praxi, až bude park hotový, pak můžeme vše doladit a když bude hrozit, že děti mohou vběhnout do ulice, vyřešíme to,“ slibuje Jiří Šolc.

Kácení a ošetření dřevin v budoucím lesoparku už začalo, provádí ho společnost Spantik z Liberce a vyjde na bezmála dvě stě tisíc korun. Zmizet má stavební a komunální odpad, kterého je v místě poměrně dost, potom přijde na řadu úprava a modelace terénu. Následovat má další část prací, která zahrnuje sadové úpravy. Děti se dočkají různých herních a sportovních prvků, například šplhací sestavy nebo vyhlídky se skluzavkou.

Sportovci jistě ocení novou workoutovou sestavu i s upravenými dopadovými plochami. Dodavatelská firma vybuduje novou síť cest, opěrné zdi, zábradlí, přibydou lavičky a odpadkové koše. Místo by mělo propojit Burianovu ulici s další rekreační plochou před sídlem městské policie v Rochlici a plochou před domem s pečovatelskou službou, kde jsou již nyní lavičky i hřiště pro děti. Na zhotovitele stavby teprve bude vyhlášeno výběrové řízení, předpokládaná cena za nový park je projektanty vypočítána zhruba na 4 miliony korun. Hotovo má být do konce července.

Lidé se trochu obávají toho, že dojem z parku zkazí skupinky výtržníků nebo lidí užívajících drogy, kteří už nyní do lesíka přichází. S osazením například pevného kamerového zabezpečení se nepočítá, neboť to ani zákony městu neumožňují. „Městská policie má k dispozici 4 mobilní kamery, které se v případě potřeby mohou přemístit,“ podotýká primátor Jaroslav Zámečník. Náměstek Šolc k tomu dodává: „Lidé z Osadního výboru Rochlice jsou velmi aktivní a projektu velmi naklonění. Pevně věříme, že když to pro Rochlické uděláme hezké, že si to Rochličtí nebudou sami ničit.“