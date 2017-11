Lesníci budou polomy po nedělní vichřici zpracovávat až do června

Liberecký kraj – Až 150 tisíc metrů krychlových dřeva je objem polomů, které v kraji způsobila nedělní vichřice Herwart.

Vichřice polámala stromy i v Liberci na sídlišti Broumovská.Foto: Deník / Volná Garbová Gabriela

Dřevo budou lesníci zpracovávat několik měsíců, až do června. I přesto, že v lesích zůstává spoustu nahnutých a nalomených stromů, kraj o vyhlášení plošného zákazu vstupu do lesů neuvažuje. „Případný zákaz by byl vyhlášen lokálně, na nejpostiženějších místech,“ doplnil radní Jiří Löffelmann. Lidé mají být i nadále při vstupu do lesa opatrní.