Spolek, který má „Lesák“ ve správě od města Liberec, současně začne postupně měnit prostranství u koupaliště v zázemí plovárny, kterou si vybrali občané města v rámci takzvaného participativního rozpočtu. „Sezonu jsme odstartovali hned po společném skoku do vody, odpískaném primátorem města. Pak vystoupil Vašek Truksa alias Cigarette Pillowbag a pro nejmenší návštěvníky připravené své představení báječný Marek Sýkora," řekl Jan Vondrák ze spolku Lesní koupaliště.

Při zahájení zároveň poděkovali lidem, kteří spolku pomáhají. "Podpořit projekt Lesního koupaliště může veřejnost jakýmkoliv příspěvkem na náš transparentní účet: 2101808884/2010,“ dodal Jan Vondrák ze spolku Lesní koupaliště.

Po roce správy koupaliště má spolek blízko k započetí prací na objektu budoucí nové plovárny. Projekt na její výstavbu je dokončený a nyní směřuje ke stavebnímu povolení. „Pokud vše půjde dobře, první část budoucí plovárny vyroste v areálu ještě letos. Příští sezonu bychom pak už rádi zahájili v novém. Pořádně užít si ale návštěvníci můžou Lesák i tento rok. Určitě se mají na co těšit,“ vysvětlil Jan Vondrák s tím, že kdyby měl tuto sezonu pozvat veřejnost k návštěvě Lesního koupaliště prostřednictvím poetického textu, vypadalo by to takto: „Až povstanou vodní víly a jako jepice začnou tančit na hladině tyrkysového jezera, bílé velryby mohutným skokem rozčeří tekuté zrcadlo skryté v hlubokém lese. Pak se zase vrátí staré časy. Pivní pěna bude padat v paprscích slunce, které propichují smrkové větve a škádlí panenskou pokožku nedočkavých těl. Párky v rohlíku, barevní papoušci letních dní, vyletí z hnízda a řeka červené limonády poteče jak jizerské potoky při jarním tání. Začíná koupací sezona,“ přednesl Vondrák motto Lesního koupaliště pro léto 2021.