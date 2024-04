Jarní teploty neznamenají jen návrat teplých dnů, ale i start nebezpečné pouti pro naše obojživelníky. Dobrovolníci se proto mobilizují, aby žabám a čolkům pomohli bezpečně překonat cesty a dopravit je k vodním plochám, kde se odehrává jejich rozmnožování. Jaké další nástrahy na ně čekají a jak jim můžeme pomoci?

Ropucha obecná na Lesním koupališti v Liberci. | Video: Taťjana Bernátková

Ve vzduchu je cítit láska a milostnému vábení podlehli i obojživelníci. Ti s nastupujícím jarem vyrazili na cesty a každoročně jich celá řada uhyne pod koly. Už více než dva a půl tisíce žab a čolků dokázali při jejich jarním putování za rozmnožováním bezpečně přenést dobrovolníci tak, aby tito tvorové neskončili pod koly aut cestou k životadárné vodě. V hnízdečko lásky se proměnilo i Lesní koupaliště v Liberci, kde se to hemží ropuchou obecnou. Tento druh obojživelníka klade vajíčka do typických provazců, dlouhých až několik metrů. Provazce jsou omotané i kolem schůdků, otužilci a plavci by měli dávat pozor, aby je nenarušili.

Právě na jaře je možné vidět a slyšet ropuchu obecnou v blízkosti vodních nádrží, často se setkáme s dvojicemi v amplexu. Nazývá se tak držení samic samci, kdy se vlastně na zádech samičky drží žabák a spolu s ní putuje ze zimoviště do vody. Silnější samci čekají až u vodní nádrže a snaží se své soky shodit a zaujmout jejich místo. Samice bývají větší než samci. Dobře slyšitelný, jasně znějící hlas ropuších samečků patří k jaru stejně jako zpěv ptáků, i když je někdy při tahu žab chladno a počasí příliš jarní třeba ještě není

Kromě aut představují pro žabky nebezpečné překážky i různé požární nádrže, bazény, jímky, otevřené studny a podobně. Zvířata do nich spadnou a nemohou se pak dostat zpátky ven. Proto je potřeba jim pomoci: nejjednodušší je položit dovnitř dlouhé prkno, to přirazit k jedné stěně a nechat ho vyčnívat na břeh, popřípadě vložit do vody kameny, po kterých vyšplhají. O žábách a čolcích se v posledním desetiletí hovoří jako o nejvíce ohrožené skupině živočichů v Česku. Citlivě totiž reagují na přicházející změnu klimatu, intenzivní zemědělství či úbytek hmyzu, který pro ně představuje potravu.