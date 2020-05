Doposud se o koupaliště starala příspěvková organizace Městské lesy Liberec. „Intenzivně se teď soustředíme na kůrovcovou kalamitu a veškeré finanční prostředky vkládáme na řešení této kalamitní situace, proto hodnotím svěření provozu lesního koupaliště jinému provozovateli jako přínosné,“ řekl ředitel Městských lesů Liberec Jiří Bliml.

Nový spolek spojil architekty ze studia Mjolk, sportovce i otužilce, ale také zástupce obyvatel přilehlých městských čtvrtí, kteří koupaliště nejčastěji využívají. „Nabízíme kontinuální péči o nedoceněný veřejný prostor v těsné blízkosti Lidových sadů, který má velkou ambici stát se nejen vodní plochou využívanou v letních měsících ke koupání, ale hlavně místem setkávání různých zájmových skupin s celoročním provozem,“ řekl za spolek Jan Vondrák a dodal, že lesní koupaliště by v budoucnosti mělo mít dobře fungující zázemí, aby se mohlo stát základnou nejen pro návštěvníky dychtící po slunečních paprscích a koupání, ale i pro běžce, milovníky otužování, silového cvičení a spousty jiných aktivit.

„Jako budoucího partnera pro realizování drobných projektů či akcí jsme oslovili také Fakultu umění a architektury na zdejší TUL, kde v rámci hostujících ateliérů občasně působíme. Cílem našeho snažení je kromě dobře fungujícího areálu vybudování další vrstvy, jež poslouží pro rozvoj zmiňovaných aktivit,“ zmínil Vondrák.

„Uživatelé areálu by velmi ocenili zbudování zázemí pro převlékání, funkční toalety, městský mobiliář, zázemí pro venkovní cvičení či veřejnou saunu,“ doplnil Vondrák.

Technicky se dohoda se spolkem uzavře na 5 let, a to bezúplatně, a v případě bezproblémového plnění práv a povinností účastníků může být po vzájemné dohodě prodloužena o dalších 5 let, a to za stejných podmínek. „Veškeré projekty v areálu budou předem schváleny městem a po dokončení převedeny do vlastnictví města. Provoz areálu bude bez příspěvku města. Provozovatelé ale budou mít možnost využít třeba participativní rozpočet,“ řekl náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Dohodu dopracovali

Návrh dohody se spolkem o užívání areálu Lesního koupaliště byl předložen už v dubnu. „Radní měli k návrhu celou řadu připomínek, a proto byl materiál stažen a dopracován,“ vysvětlil Šolc. Dopracovanou Dohodu o užívání pozemků Lesního koupaliště pak minulý týden schválili liberečtí radní.

Lesní koupaliště bylo po dlouhých letech chátrání znovu otevřeno v létě 2018. Jeho zprovoznění se stalo terčem politického boje a provázela ho řada problémů. Jan Korytář ze Změny pro Liberec, který obnovu inicioval, žádal u některých stavebních prací o výjimky, aby na ně nebylo nutné vypisovat standardní veřejné zakázky, které by práce zpozdily, a koupaliště se mohlo otevřít ještě v sezoně.

Později nastal problém s nedostatkem vody, která se proto do vany koupaliště dovážela cisternami. Kromě sucha, jak se později ukázalo, mohla za úbytek vody i prosakující vana. Hladina tak klesala až o čtyři centimetry denně. Podle posudku, který si nechalo město vypracovat, bylo hlavní příčinou nedůsledně provedené vyspárování. Město tak muselo stavbu reklamovat.

Areál, který se nachází uprostřed lesa v Lidových sadech, vznikl v roce 1935. Lidem koupaliště sloužilo do roku 2001, posléze zpustlo a zarostlo náletovými dřevinami. Obnova stála více než sedm milionů korun. Koupaliště slouží veřejnosti zdarma.