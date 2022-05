Ideální obrázek libereckého Lesního koupaliště, kde v dobách jeho největší slávy byla doslova hlava na hlavě. A zdá se, že se tato doba pomalu vrací. Tento týden se členové spolku Lesní koupaliště pustili do díla a začali s přípravou a budováním první části vysněného projektu nového Lesáku. „Rok jsme to plánovali, dlouhý čas zabral proces stavebního povolení, ale tento týden jsme mohli začít,“ řekl člen spolku Jan Vondrák, mimo jiné jeden z autorů projektu na oprášení zašlé krásy Lesního koupaliště pocházejícího z dílny Architektonického studia Mjölk.

Došlo k pokácení některých stromů a odklízí se dřevo. Odstartovaly výkopové práce a začaly práce na vybudování kamenné základny, která se bude zvětšovat. Pak přijde na řadu výstavba čističky odpadních vod, která je nutná ke zřízení záchodů.

„Zhruba čtyřicet dnů zabere budování betonové desky, dalších čtyřicet dnů čistička, ještě k tomu nějaké práce kolem. Museli jsme proto část areálu oplotit, ale návštěvníky to nijak neomezí a budou moci v sezoně normálně koupaliště využívat. Jen prosíme, aby si dali pozor v části, kde se staví,“ požádal Vondrák.

Liberec voní kávou ze všech koutů. Šálek si dáte v kině, k buchtě i mezi květy

V červenci by spolek rád měl hrubou stavbu a otevřel seriózní WC. Následovat bude nový a větší stánek, sauna a poté hřiště a terasy, vše v prvorepublikovém duchu. Celý projekt vymysleli jeho autoři tak, aby se dal budovat postupně, podle toho, jak se povede získat peníze. Zatím se jim podařilo nashromáždit asi milion korun. A to zejména díky dárcům a podporovatelům. Úspěšní byli i v participativním rozpočtu města Liberce, a i město samotné na další úpravy přispěje. Na základovou desku a čističku dá Liberec 900 tisíc korun. „Na uskutečnění plánů, které máme, potřebujeme dát dohromady ještě další 2 miliony,“ podotkl Vondrák. I proto spolek zřídil transparentní účet, na který mohou přispěvatelé a fanoušci posílat finanční pomoc. Příspěvek lze poslat na účet 2101808884/2010.

Nejen pro otužilce

Letošní sezona už se pomalu chystá a do studených vod Lesního koupaliště už nyní skáčou otužilci. Návštěvníci si tam v posledních čtyřech letech, kdy začalo koupaliště opět sloužit svému účelu, už cestu našli. Nepřijdou ani o kiosek, který se kousek přestěhoval, tak aby opět mohl být otevřený a nabízel lidem občerstvení.

„Lesní koupaliště je moc fajn. Chodila jsem sem léta, jako dítě se tu koupala, pak sledovala jeho úpadek, a tak mě teď jeho doslova znovuzrození moc těší. Je hezké vidět, že o to mají mladí zájem a stojí jim za to vložit do vylepšení takového krásného místa čas i energii,“ raduje se Ludmila Klimešová, která chodí kolem koupaliště několikrát týdně na procházky. I když je voda studená, lidé rádi tráví v areálu volný čas. „Je to tady příjemné a teď můžeme s dětmi sledovat žáby a jejich malé pulce, kterých je voda plná,“ řekla Dana Holásková, která přišla ke koupališti se syny. Areál využívají i sportovní oddíly k trénování. A tak skutečně ožil.

Pohádky i komedie. Filmaři si oblíbili Lemberk, perlu raně barokní architektury

Nápad na vybudování koupaliště v lesích Lidových sadů se zrodil v hlavách několika občanů v čele s učitelem Edmundem Bergmannem. Ti ve 30. letech 20. století vytvořili spolek Waldbad in Ruppersdorf a požádali o povolení na výstavbu zděného bazénu na Jizerském potoce. Výkupy pozemků a vydání příslušných povolení se táhly dlouhá léta, a tak první věrohodné zprávy o dokončení koupaliště a prvních návštěvnících pochází až z roku 1940. Po válce, v roce 1945, bylo koupaliště svěřeno Tělovýchovnému výboru a hojně využíváno. V době nejslavnější éry tady byly také houpačky, kolotoč, skluzavka, rozlehlá dřevěná budova s převlékárnou a sociálním zázemím. Postupem let ale areál chátral, a nakonec byl v roce 2007 úřady uzavřen. Ani drátěný plot ho ale neochránil před nájezdy vandalů, ti jeho zkáze ještě více napomohli. V roce 2016 město rozhodlo, že se musí s koupalištěm něco stát a zabránit jeho úplnému zničení. Následující rok byl bazén opraven, areál vyklizen a svěřen do péče městských lesů. V roce 2018 se sem opět začali vracet lidé se vykoupat. Občanský spolek Lesní koupaliště jej dostal do správy v roce 2020 a jeho cílem je areálu vrátit jedinečnost, bývalou krásu a oblibu.