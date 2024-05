/FOTO, VIDEO/ Areál, který se nachází uprostřed lesa v Lidových sadech a poskytuje zázemí nejen otužilcům, vznikl v roce 1935. Lidem koupaliště sloužilo do roku 2001, posléze zpustlo a zarostlo náletovými dřevinami. Obnova stála více než sedm milionů korun. Koupaliště slouží veřejnosti zdarma.

Velkolepé kulatiny chystá Benátská! A blíží se i další festivaly na Liberecku

V roce 2018 se sem opět začali vracet lidé a užívat vodních radovánek. Občanský spolek Lesní koupaliště jej dostal do správy v roce 2020 a jeho cílem je areálu vrátit jedinečnost, bývalou krásu a oblibu. Věci se daly do pohybu a začalo se stavět, a to díky podpoře města Liberec a štědrým dárcům, kteří přispěli na transparentní účet. Na ten mohou zájemci stále posílat finanční podporu.

Máte nápad, jak vylepšit Liberec? Radnice přispěje lidem na návrhy 10 milionů

„Děkujeme všem, kteří přispěli a věřím, že se nám podaří brzy celou obnovu dokončit,“ řekl předseda spolku Jan Vondrák s tím, že součástí nové plovárny budou i funkční toalety a sprchy. V budoucnu by tu měly vyrůst i úložné prostory. „Snažíme se, aby Lesní koupaliště bylo použitelné pro co nejširší skupinu lidí, kteří se v okolí pohybují,“ doplnil.