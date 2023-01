Po společném pózování se otužilci vydali do chladných vod libereckého koupaliště, aby uctili památku Jáchyma z Hradce. Ten byl v 16. století významný zemský úředník, který utonul v mrazivém Dunaji u Vídně, když se tam při povodni zřítil jeho kočár. Jako nejvyšší kancléř království měl na starost „státní majetek“, a právě v jeho době získal Liberecko rod Redernů, za nichž tento region prožíval hospodářský rozmach. „Kdyby znal blahodárné účinky otužování a dal si tehdy v Dunaji pár temp, nemuselo to možná tak dopadnout. A tak jako připomínka toho všeho tu máme jeho memoriál,“ osvětlil odkaz Sturz, který se celoživotně věnuje historii a nechává se jí inspirovat. První ročník proběhl v roce 2017 a od té doby tradice pokračuje. „Kromě obligátního připomenutí osudu zemského úředníka je hlavním posláním této akce i její společenský charakter. Vždy jsem rád, když se podaří některého z diváků nalákat, aby se k nám přidal,“ podotkl milovník otužování.

Do areálu koupaliště dorazil také Marcel Škarohlíd, který se na začátku spolu s manželkou otužoval amatérsky. Před třemi lety se právě na memoriálu setkali s dalšími nadšenci, kteří jim poradili, jak správně proniknout do tajů otužování a od té doby je to nepustilo. Dokonce se věnují i zimnímu plavání ve Sportovním plaveckém klubu Slavia Liberec. Trénují i v létě, koupou se v různých tůňkách či vodopádech. „Co jsem se začal otužovat, tak se mi zlepšilo zdraví, nejsem tak často nemocný. Mírné nachlazení léčím tím, že si skočím na pár minutek do vody a normálně to zmizí,“ svěřil se Škarohlíd.

Diapozitivy v libereckém muzeu zachycují život vojáka wehrmachtu

Podle organizátora memoriálu stojí za zvýšeným zájmem o otužování Wim Hof, který ho povznesl na hluboký proces sebepoznávání. Svou roli sehrála i epidemie koronaviru a protiepidemická opatření. Mnozí měli čas vyzkoušet něco nového a postupně otužování propadli. „Zda se však stane otužování národním sportem, či zda je to jen móda, to se uvidí až v dalších letech, až to přestane být populární na sociálních sítích,“ zamyslel se Sturz. Otužileckým aktivitám se osobně věnuje už přes dvacet let a vidí v nich přínos pro metabolismus a imunitu. „Neoddiskutovatelným pozitivem je hluboký duševní prožitek, kdy vlastně zažíváme malé utrpení, které pozvolna rozptýlí vyplavováním endorfinů. A navazuje bezmála stav blaženosti, což působí nesmírně očistně na celou lidskou bytost,“ zdůraznil.

Areál, který se nachází uprostřed lesa v Lidových sadech a poskytuje zázemí nejen otužilcům, vznikl v roce 1935. Lidem koupaliště sloužilo do roku 2001, posléze zpustlo a zarostlo náletovými dřevinami. Obnova stála více než sedm milionů korun. Koupaliště slouží veřejnosti zdarma. V roce 2018 se sem opět začali vracet lidé se vykoupat. Občanský spolek Lesní koupaliště jej dostal do správy v roce 2020 a jeho cílem je areálu vrátit jedinečnost, bývalou krásu a oblibu. Věci se daly do pohybu a začalo se stavět, a to díky podpoře města Liberec a štědrým dárcům, kteří přispěli na transparentní účet. Na ten mohou zájemci stále posílat finanční podporu. „Máme opravené základy budoucí plovárny a také čističku odpadních vod pro nové toalety a sprchy. Následovat bude nový a větší stánek, sauna a poté hřiště a terasy, vše v prvorepublikovém duchu,“ dodal předseda spolku Jan Vondrák.