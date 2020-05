Návštěvníci se mohli občerstvit párkem v rohlíku a žízeň zahnat pivem nebo malinovkou. Otužilci z řad mužů i žen neváhali a s úderem 15. hodiny společně skočili do vody, aby posoudili její teplotu. Svého úkolu se zhostili se ctí a za odměnu na ně čekal horký čaj na zahřátí.

Koupaliště dostal na pět let na starosti spolek Lesní koupaliště, který se v posledních dnech věnoval zvelebování. areálu. Natřeli stánek, připravili pro návštěvníky nové posezení, sprchy a převlékárny. Samotné koupaliště je otevřeno nonstop, stánek od pondělí do neděle mezi 16 do 22 hodin.