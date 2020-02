Areál v Hejnicích je dnes jedním z pracovišť frýdlantské Střední školy hospodářské a lesnické. „Dlouhodobě tady počet žáků klesá, ekonomika provozu už je nevyhovující,“ řekl Tulpa. V plánu je proto zrušení hejnického internátu a přesun žáků i teoretické výuky do Frýdlantu. Otazník ale visí nad technickým zázemím, které ve Frýdlantu není.

Podle Tulpy není cílem kraje lesnické obory z Hejnic za každou cenu vyhánět. „Dílny by se daly běžně obsluhovat z Frýdlantu mikrobusem,“ nastínil.

I praktická výuka by se ale do Frýdlantu přesunout mohla, pokud by vyšel zvažovaný projekt centra odborného vzdělávání na tamním Školním statku. „Tam bychom mohli dostat i lesnickou část,“ dodal Tulpa.

Aktuální dění pozorně sledují zástupci Jednoty bratrské, kteří už 10 let usilují o otevření střední školy v Chrastavě. Tam se jim zatím nepodařilo sehnat vhodnou budovu, příležitost proto vidí v Hejnicích. Svůj záměr už představili i tamním zastupitelům. „Nepřicházíme jako křižáci, jako náboženská škola, kde se budou učit řehole a řády. Vycházíme z jednoduchých věcí, které máme vyzkoušené,“ oznámil potenciální ředitel školy Tomáš Vágner, který dnes stojí v čele církevní základky v Liberci-Růžodole.

„Učíme všechny běžné předměty, navíc máme předmět křesťanská etika,“ dodal Vágner, podle kterého školu navštěvují i žáci z necírkevních rodin. Stejně tak tomu má být i v Hejnicích, kde se do čtyř let počítá až s 300 žáky prezenčního a 60 žáky dálkového studia, a to nejen z regionu, ale z celé republiky.

Škola by měla od 1. září 2021 nabízet učňovský obor pečovatel a dvojici maturitních oborů – sociální činnost a předškolní a mimoškolní pedagogiku.

Náměstek Tulpa záměr Jednoty bratrské podporuje. „Byla by to jediná církevní škola v kraji. Myslím, že tento typ školy tu chybí,“ řekl. Hlavní problém ale podle něj spočívá ve zvažovaném oboru sociální činnost. Stejný už totiž dnes nabízí frýdlantská střední. „Odbor školství by proto zřejmě dal záporné stanovisko,“ poukázal Tulpa.

Pokud by se frýdlantská škola sociálního oboru vzdala, přišla by o desítky studentů. To je důvod, proč záměr nepodporuje starosta Frýdlantu Dan Ramzer. „Ve Frýdlantě proběhla ve dvou etapách poměrně hutná optimalizace sítě středních škol a myslím, že je na naši pětadvacetitisícovou aglomeraci optimálně nastavená. Jakýkoli další zásah tu rovnováhu likviduje,“ uvedl.

Myšlenku na církevní školu naopak nezatracují hejničtí zastupitelé, kteří svému starostovi uložili jednat o zachování středního školství ve městě.

Všichni zúčastnění aktéři (včetně ekologické organizace Střevlík, která v hejnickém areálu rovněž působí) se v březnu sejdou na společné schůzce. Času na rozhodnutí není mnoho, žádost o založení školy musí podat Jednota bratrská do konce pololetí. Do té doby by mělo vedení kraje rozhodnout i o případné rekonstrukci Školního statku.