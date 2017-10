Lékárníci se připojili ke středeční stávce lékařů

Ke středeční stávce praktických lékařů se připojili také magistři, sice jen krátce, ale byli jednotní.

Zatímco lékaři neordinovali vůbec, dveře lékáren se zavřely jen na 30 minut. Lékárníkům nejvíce vadí elektronické recepty, přestože jsou v oběhu už druhý rok, někteří se s nimi dosud na vlastní kůži nepotkali a nemohli si je fakticky vyzkoušet. Ještě k nim žádný od lékaře pacient nepřinesl. Software má podle nich také spoustu much. Lékaři i lékárníci by je uvítali, pokud by ovšem vše fungovalo tak, jak má. Bezproblémově.