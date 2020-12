Lékárenská pohotovost bude o vánočních svátcích a na Nový rok fungovat v areálu liberecké nemocnice. A to přesto, že platí zákaz prodeje v maloobchodě tam, kde plocha přesahuje 200 m².

Lékárna. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Nemocniční lékárna v Husově ulici 10 bude otevřena na Štědrý den od 13 do 17 hodin, 25. a 26. prosince od 9 do 17 hodin a na Nový rok 1. ledna také od 9 do 17 hodin.