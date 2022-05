Legiovlak ukazuje život legionářů, v noci láká i milence. Právě stojí v Liberci

Možnost poznat život legionářů a dozvědět se více o československé historii. To nabízí Legiovlak, který bude až do neděle 22. května stát na vlakovém nádraží v městě pod Ještědem. Odtud pak vyrazí do Turnova, který bude jeho osmou zastávkou.

Legiovlak bude až do neděle 22. května k vidění na libereckém vlakovém nádraží. | Foto: Martin Štefanov