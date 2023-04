Nedávno zkomplikovala život stovkám studentů na harcovských kolejích běžná namátková kontrola hygieniků na univerzitních kolejích v Harcově, která odhalila začátkem dubna bakterii legionellu v potrubí teplé vody. Kontrolní odběr vody dopadl dobře pro blok A, kde se od dneška, tedy 24. dubna, mohou jeho obyvatelé opět sprchovat. Na bloku D zákaz sprchování nadále trvá, 27. dubna budou provedeny další odběry.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Podle mluvčího TUL Radka Pirkla zákaz i informaci o náhradním přístupu k teplé vodě vyvěsilo vedení kolejí a menz na všechny vstupy a chodby. „Informace pro ubytované měla k dispozici i ubytovací služba, včetně kolegů a kolegyň na vrátnicích kolejních bloků. Zpráva se pak rychle šířila i mezi studujícími ve facebookové skupině kolejí Harcov,“ nastínil situaci Radek Pirkl. Na monitorování a řešení celé situace spolupracují s krajskými hygieniky. Nejedná se o první podobný případ, zvýšený výskyt nebezpečné bakterie legionelly se objevil už v roce 2016 a zákaz sprchování se tehdy dotkl zhruba 1 600 studentů.

Zhruba 700 až 800 ubytovaných se tak nemohou sprchovat na svých blocích, ale musí využít sprchy na bloku F a na blocích C a B. Zatímco někteří studenti nastalou situaci přijali s chladnou hlavou, jiní jsou z dění rozčarováni. „Platíme nejvíc, co jsme kdy platili a dostáváme za to nefunkční výtahy, nefunkční sprchy a nulovou schopnost alespoň základní komunikace. Shrnul bych to tak, že to, co poslední dobou předvádíte, je naprosté ignoranství,“ netajil rozhořčení jeden ze studentů. Dalším vadilo, že se mělo původně mluvit jen o technických důvodech. „Mohli říct na rovinu, že se jedná nejspíš o hygienické problémy a ne technické. Tohle mlžení mě štve,“ dodal obyvatel hracovských kolejí.

V kraji narůstá počet případů legionelózy. Ohřívejte si vodu, vzkazují hygienici

Na zmíněných blocích následně doplnili už používanou chemickou látku a prověřili čerpadla, zda po technické stránce všechno klape a nadále to průběžně kontrolují. Další vzorky odebrali pracovníci krajské hygienické stanice minulý týden, na výsledky nyní musí univerzita deset dní počkat. Na přelomu tohoto a příštího týdne bychom měli vědět, jaká je situace Věříme, že výsledky budou příznivé, kvalita vody bude už vyhovující a studentky a studenti se budou moci v klidu sprchovat,“ zdůraznil Pirkl.

Teplota vody může vést k louhování látek z potrubí a jeho příslušenství a je příznivým růstovým faktorem pro některé mikroorganismy. Nejvýznamnější dopad na zdraví má bakterie spojována s onemocněním v podobě tzv. legionářské nemoci nebo-li legionelózy. „V posledních letech počet onemocnění narůstá. V letošním roce už evidujeme šest případů,“ informovala mluvčí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Zuzana Balašová.

Při vzniku legionelózy hraje roli imunita, životospráva, léčené onemocnění jako například AIDS, nádorové onemocnění, cukrovka či onemocnění dýchací ústrojí a predispoziční faktory. „Častěji se vyskytuje legionelóza u lidí starších nad 50 let a u mužů,“ dodala. Nejúčinnějším a nejlevnějším opatřením je prevence výskytu legionel a tou jsou rozvody teplé vody bez míst umožňující stagnaci vody a udržování její teploty nejlépe nad 55 stupňů Celsia