Padesátý třetí ročník ikonického závodu Jizerská 50 zachytily významné osobnosti české fotografie jako Jiří Langpaul, Jan Šibík, Daniel Hušták, Markéta Navrátilová, Lukáš Dvořák a Tomáš Vocelka. Zájemci tak mohou zhlédnout unikátní výstavu, která na sportovní událost nahlíží z různých úhlů pohledu.

Loňský ročník zažíval své velké drama ještě před samotným startem, a to kvůli velké oblevě a nedostatku sněhu. Každý fotograf přináší originální pohled na určitý aspekt závodu a nechává nahlédnout do zákulisí daleko hlouběji, než by se na první pohled mohlo zdát.

Výstava na facebooku

Projekt se zrodil při příležitosti padesátého výročí tragické Expedice Peru 1970 a skloubil dvě zdánlivě nespojitelná odvětví, a to umění a sport. Výstava potrvá do konce února a pokud vládní opatření povolí, budou si ji moci návštěvníci prohlédnout i osobně.