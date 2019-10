Mimo provoz. Taková cedule visí od začátku letošního srpna u vchodu do areálu termálních lázní v Chrastavě. Ačkoli provozovatel na webu informoval, že odstávka potrvá jeden měsíc, lázně stále otevřené nejsou a při volání na kontaktní telefon se z přístroje ozývá jen informace o tom, že volané číslo neexistuje. Někteří lidé se tak obávali, aby lázně nezavřely nadobro, podobně jako přilehlá restaurace.

Lázně v Chrastavě | Foto: Deník / Kamil Košun

Lukáš Plechatý, majitel firmy, která lázně vlastní, ale Deníku řekl, že by se měly do čtrnácti dnů znovu otevřít. „Probíhá tam běžná odstávka, bylo potřeba vyčistit bazén, opravit kachličky. Šlo v podstatě o drobné úpravy, žádné velké investice,“ popsal Plechatý. Ty by zde firma podle něj sice ráda provedla, všechno ale bude záležet na financích. Podle Plechatého se také aktuálně hledá nájemce zdejší zavřené restaurace.