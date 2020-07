„Vouchery od cestovních kanceláří nepřijímáme. Podle nařízení musíme fakturovat jednotlivce nad 18 let, kteří mají pojištění,“ řekl Doležal a dodal, že v současné době už mají pro lidi se státními poukazy plné rezervace až do půlky října. „Kapacity máme už jen pro lidi, které sem posílají lékaři a jsou pojištění, ale bez voucherů,“ přiblížil. Zároveň se přidal ke kritice zaznívající od ostatních lázeňských zařízení v Čechách. „Vítáme všechny nové klienty. Jako systémové opatření vítáme pomoc státu, ale myslím si, že to bylo méně připravené, než by situace vyžadovala,“ prohlásil Doležal.

Lázně Kundratice leží nedaleko Osečné, asi 30 kilometrů od německých hranic. Zahraniční návštěvníci tak tvoří významnou část zdejší klientely. Podle Doležala se do Kundratic cizinci pomalu vrací. „Až na výjimky nám všichni potvrzují rezervace, které udělali už v minulém roce. Největší dopad byl ale na jaře, kdy k nám jezdí nejvíce Němců. V tu dobu jsme zrovna museli být zavření,“ popsal situaci Doležal.

Lázně jsou podle něj v hrozné situaci, a to nejen kvůli nucenému zavření. Útlum totiž nastal i při náběrové činnosti, kdy lékaři nepředepisovali lidem lázně, protože ordinovali v omezeném režimu. „To, jestli nám vouchery pomohou finančně, se uvidí až po první fakturaci,“ poznamenal Doležal.

Podle Jiřího Ulmana z cestovní kanceláře Best Tour Liberec je situace nepřehledná a nejasná. „Od rána řešíme, jak to bude. Organizujeme pro klienty zájezd do Františkových lázní. Ověřovali jsme si, jestli jsou přihlášené do systému a přijímají vouchery. Nyní to vypadá, že budeme muset pro každého klienta generovat ten poukaz, aby byl na jeho jméno a hotel jim to uznal. Jak to dopadne, ale nikdo zatím neví,“ řekl Deníku Ulman.

Státní poukazy přijímají také v Lázních Libverda na Frýdlantsku, a to jak od jednotlivců, tak od cestovních kanceláří. „Klient může přijet i přes cestovní kancelář. Ověřovali jsme si to na Ministerstvu pro místní rozvoj a to nám potvrdilo, že to jde,“ informovala Eva Plášilová z Lázní Libverda. Faktura tak podle ní sice bude uvedena na cestovní kancelář, ale konkrétní klient tam bude jasně identifikovaný.

Do Libverdy přijíždějí klienti hlavně kvůli léčivým minerálním pramenům hydrogenuhličitanového typu. Zdejší lázně mají větší kapacitu než v Kundraticích, přesto už mají na léto skoro plně obsazeno. „Zbývají pokoje vyšší kategorie. Volno je pak pro pobyt od října,“ vysvětlila Plášilová a dodala, že lázně mají polovinu kapacity rezervovanou pro pojištěnce a druhou pro samoplátce.

Program dotovaných lázeňských pobytů byl oficiálně spuštěn 1. července. Voucher na slevu 4 000 korun je určený na pobyt trvající alespoň šest nocí a minimálně pět procedur, klient ho musí využít do 31. prosince 2020. Poukaz mohou využít lidé starší 18 let s trvalým pobytem v České republice, kteří mají veřejné zdravotní pojištění. Vláda na program vyčlenila miliardu korun, za kterou bude moci být vydáno maximálně 250 tisíc poukazů. Podle ministerstva se zatím do programu zapojilo 76 firem podnikajících v lázeňství, v Česku jich působí zhruba 90.