„Jsou už lázně otevřeny?“ To je v posledních měsících nejčastější otázkou na facebookovém profilu termálních lázní v Chrastavě. Areál se kvůli odstávce zavřel přesně před rokem, 5. srpna 2019. Podle původní informace měly být lázně zavřené do září. To se však nestalo. Webové stránky mlčí a telefonní číslo neexistuje.

Prvního října přitom majitel Lukáš Plechatý tvrdil, že lázně otevřou v říjnu. „Je tam běžná odstávka, během několika dnů by se mělo otevírat," slíbil tehdy. Příslib se ovšem splnit nepodařilo. Stejně tak se nenaplnilo tvrzení na webových stránkách, podle kterých mají být lázně zavřeny do prosince 2019. Tento týden pak Plechatý Deníku vysvětlil, že znovuotevření zkomplikoval odchod provozovatele. „Nájemce, který tam byl, přestal platit nájem a ukončil činnost. Aktuálně hledáme nového, někoho, kdo má zkušenosti s bazénem nebo saunou," řekl s tím, že se to ale stále nedaří. „Pravděpodobně budeme muset otevřít sami," dodal. Lázně podle něj během odstávky prošly i drobnými proměnami. „Začali jsme tam nějakou rekonstrukci. V dezolátním stavu byla kotelna, takže jsme udělali novou, opravili jsme saunu a páru," nastínil. Aktuální termín plánovaného otevření je podle něj stanovený na konec února. „Tentokrát už doopravdy," slíbil Plechatý, jehož firma lázně vlastní od roku 2016. Tehdy je vydražila poté, co bývalý majitel, firma Dům pohody, skončil v úpadku. Právě Dům pohody lázeňský areál v roce 2012 otevřel. Představitelé společnosti ovšem nyní stojí před soudem kvůli podezření z dotačního podvodu. Hlavní líčení v této kauze pokračovalo toto úterý. Soudce ho ale přerušil kvůli hospitalizaci jednoho z obžalovaných. Soud by měl pokračovat dnes, vyslechnuti by měli být poslední svědci.

