Liberec se chystá na obnovu ikonické lanovky na Ještěd a zastupitelstvo schválilo moderní variantu s jednou kabinou v prodloužené variantě vedoucí až ke stanici tramvaje. Stejnou verzi lanovky vybrali i občané v online anketě, která předcházela schvalování zastupitelstva.

Pád lanovky na Ještědu. | Video: Deník/Jiří Louda

Liberecké zastupitelstvo se na čtvrtečním jednání zabývalo budoucností lanové dráhy na Ještěd. Ta je mimo provoz po tragické události, která se odehrála v říjnu 2021. Studie proveditelnosti představila tři varianty, z nichž každá se dala realizovat ve stávající nebo prodloužené trase. Jedna varianta počítala se zachováním kyvadlového provozu dvou kabin. V druhé variantě byl navržený oběžný systém známý z lyžařských středisek. V třetí nazývané tramvaj by byla jedna kabina zavěšená na dvou lanech.

Zastupitelé odsouhlasili variantu kabiny zavěšené na dvou lanech v prodloužené trase ke konečné tramvaje v Horním Hanychově a zařadili realizaci projektu obnovení provozu lanové dráhy na Ještěd do střednědobého rozpočtového výhledu. Zvolenou variantu doporučila i rada města. „Město se tak stalo stavebníkem, v dalších měsících se dá i toto rozhodnutí změnit, protože schvalovat rozpočtový výhled budeme v červnu,“ podotkl primátor Jaroslav Zámečník. Je toho názoru, že město by mělo být investorem. „Zároveň si dovedu představit, že provozovatel bude někdo další, buď městská společnost nebo soukromý provozovatel,“ doplnil.

Jak by měla vypadat lanovka na Ještěd? Výsledky ankety jsou jednoznačné

Zastupitelstvo uložilo náměstkovi primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiřímu Janďourkovi za úkol připravit zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby formou design and build do února příštího roku. Janďourek už v minulosti prosazoval vybraný typ v prodloužené trase. „Zázemí horní a dolní stanice, stejně tak kabina lanovky, by měly podle mého názoru odpovídat kvalitě 21. století a vizuálně a funkčně navázat na kvalitu a jedinečnost stavby století, tedy Ještědu,“ zdůraznil.

Pro takzvanou variantu tramvaje se vyslovili i občané v on-line anketě, ve které hlasovalo téměř 1 700 občanů a právě přes 58 % hlasujících zvolilo variantu jedné kabiny zavěšené na dvou lanech. Tato varianta je navíc podle Václava Škapy, který vedl tým stojící za ekonomickou analýzou, provozně nejméně náročná. Navrhli i jízdné, které představovalo nejobtížnější parametr pro kvantifikaci. „Ceník je rozdělen do několika kategorií a počítá se zvýhodněním směrem k libereckým občanům,“ podotkl Škapa.

Podle odhadů vyjde výstavba lanové dráhy na 440 milionů korun bez DPH. „Aktuálním cílem je zprovoznit lanovku na Ještěd co nejdříve. Velmi optimistický odhad je leden 2029,“ dodal Jiří Janďourek.

