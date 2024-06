Zástupci města Liberec učinili klíčové kroky k odkupu bývalé lanovky v Horním Hanychově od Českých drah, včetně veškerých součástí a příslušenství. Hodnota tohoto majetku přesahuje 38 milionů korun. Zároveň projednali koupi Libereckého zámku za 80 milionů korun, který by mohl sloužit jako Dům animace pro festival Anifilm.

Po té, co zástupci města projednávali odkup bývalé lanovky se zastupiteli pozemků a staveb ve vlastnictví Českých drah, v Horním Hanychově, a to včetně veškerých součástí a příslušenství budov a pozemků, technologie související s provozem lanové dráhy, včetně navazujících majetkoprávních operací, učinili další významné kroky kdy během zasedání ve čtvrtek 27. června rozhodli o přijetí návrhu výkupu pozemků a staveb včetně technologií – lanovka na Ještěd.

Celková kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran ve výši více než 38 milionů korun. Pro výkup pozemků a staveb včetně technologií se vyslovilo 35 zastupitelů, zdrželi se 2 a proti nebyl žádný. „Důležité je zcelení pozemků na Ještědu, aby město získalo ucelený areál,“ podotkl náměstek primátora pro územní plánování, majetkoprávní záležitosti a sport Adam Lenert.

Také zastupitelé projednali koupi Libereckého zámku v horním centru města od soukromého vlastníka. Během zasedání schválili návrh na odkoupení tohoto libereckého objektu. Cena majetku je v částce 81 milionů korun. V hlasování se záměrem souhlasilo 32 zastupitelů, dva zastupitelé hlasovali proti návrhu a zdrželi se 4.

Nemovitost byla v nabídce od května a nabízená cena vychází asi o pětinu méně než je odhadní cena objektu. Město zaplatí částku za zámek ve třech ročních splátkách. Letos by to bylo 40 milionů, příští rok 30 milionů a poslední splátka by činila 11 milionů.

Využití pro zámek město bude podle radnice mít, variant je více. Mezi ně patří návrh, že část zámku by sloužila jako takzvaný Dům animace a pro potřeby mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm.

Už dříve radnice naznačila, že zámek by spolu s Anifilmem mohla částečně využívat také městská základní umělecká škola, která potřebuje další prostory. Další možnou variantou je přestěhovat tam úředníky ze soukromé budovy S toweru, kterou má město částečně pronajatou.

Mohlo by vás zajímat: Kabina lanovky na Ještěd sloužila jako včelín, nyní láká na muzejní výstavu