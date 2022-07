Zastupitelé souhlasili se změnou územního plánu kvůli nové lanovce na Ještěd

Zastupitelé Liberce dali ve čtvrtek 30. června zelenou změně územního plánu, která umožní prodloužit trasu lanovky na Ještěd. Znamená to, že se může začít plánovat, kudy by nová lanová dráha vedla a současně lze již navrhnout koridor i pro případnou výstavbu delší varianty nové lanovky. Ta by v budoucnu mohla vést až ke konečné tramvaje v Horním Hanychově.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Lanovka na Ještěd. Ilustrační foto | Foto: Deník/Ota Bartovský