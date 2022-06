Nová lanovka na Ještěd je zatím v nedohlednu, chtěl by ji získat Liberec

„Změnu navrhujeme proto, že už dnes je jasné, že lanovka bude potřebovat modernější technologii přepravy. Proto chceme nechat prověřit možnosti prodloužení lanové dráhy a především její modernizaci. A to ve vztahu k maximální možné bezpečnosti provozu. Bez ohledu na to, kdo bude do budoucna lanovku provozovat, je třeba se připravit na to, že její technické parametry budou zkrátka kvůli aktuálním normám a s důrazem právě na zmíněnou bezpečnost jiné. Za sebe jsem nadále přesvědčen o tom, že město Liberec má mít zájem na tom, aby na provoz budoucí lanovky mělo maximální možný vliv a ideálně se stalo i jejím většinovým vlastníkem,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Podnět na pořízení změny územního plánu musí ještě posvětit zastupitelé.