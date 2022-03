Podle odborníků by rekonstrukce současné lanové dráhy zabrala 3–4 roky a stavba nové dokonce 4–5 let, protože by bylo kvůli tomu nutné udělat například změnu územního plánu, řízení EIA a další kroky. „Zájmem města je, aby provoz lanovky byl rozhodně obnoven co nejdřív. Je to ikonická stavba a je v našem zájmu, aby obnovení provozu bylo maximálně urychleno,“ doplnil primátor.

Jaký typ nové lanovky by byl případně postavený, je zatím ve hvězdách. České dráhy oslovily tři známé výrobce lanovek a čekají na jejich nabídky. Jasné je pouze to, že bude stát 14 sloupů.

Kabinky, které tam jezdily dosud, se ale téměř jistě nevrátí. „Ani revize, ani oprava či rekonstrukce a doplnění nového systému automatického brždění na současnou pulsní lanovku nejde podle současných předpisů a norem provést. V úvahu by tak přicházela výstavba lanovky nové, oběhové,“ vysvětlil Jan Sviták, náměstek pro dopravu Libereckého kraje. Kraj se chce na obnově lanovky podílet finančně.

„Chceme lanovku, která umožní další turistický rozvoj celého Ještědského hřebene při zachování vysoké ochrany životního prostředí a přírody. Proto jsem rád, že jsme se domluvili s Libereckým krajem, statutárním městem Liberec a společností TMR Ještěd na podpisu Memoranda, které by mělo náš cíl naplnit,“ uvedl Jiří Ješeta, člen představenstva Českých drah a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu.

Liberečané svoji lanovku milují. „Lanovka je symbol města, zřejmě nejfotografovanější dopravní prostředek v Liberci, je to téma na samostatnou knížku fotografií. I pro nás je inspirací. Například jsme nyní získali do muzea plakát lanovky na Ještěd a inspiroval nás k tomu, že bychom rádi připravili vydání retro reklamních pohlednic a plakátů Liberce,“ říká Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci.

Muzeum v roce 2013 vytvořilo v dolní stanici lanovky stálou expozici fotografií, která je tam k vidění dosud. Je i vlastníkem původní kabiny lanovky z roku 1932, kterou objevili v roce 2012 v zahrádkářské kolonii v Hanychově přetvořenou na chatičku. Kabinu se rozhodl následně její majitel věnovat muzeu k výstavě, která se v Liberci uskutečnila ke 40. výročí otevření horského hotelu a vysílače Ještěd. Protože je to stále pouze torzo kabiny lanové dráhy, chystají se muzejníci nechat udělat restaurátorský průzkum a pokusí se ji uvést do původního stavu.

Lidem lanovka schází. „Jezdili jsme na Ještěd lanovkou pravidelně, celý rok. Byl to s manželem takový náš rituál, vyjet alespoň jednou měsíčně. Byl to zážitek v každém ročním období. Teď už to asi nezažijeme a na to, abychom chodili nahoru pěšky, už jsme staří. Je to škoda. Ale třeba se nějaké náhrady dočkáme,“ lituje pětašedesátiletá Jarmila Kubíčková z Liberce.

Stavba lanové dráhy byla zahájena 15. června 1932. Dvoukabinová lanovka z libereckého Horního Hany-chova na Ještěd byla vybudována na náklady tehdejších Československých státních drah chrudimskou firmou František Wiesner. Poprvé se rozjela 27. června 1933. V letech 1971–1975 prošla lanovka zásadní rekonstrukcí, čímž se zařadila k lanovkám světové úrovně. Její cesta skončila 31. října 2021.