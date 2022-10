Zastavení lanovky zajišťují dvě brzdy, které se střídají, a při zkoušce se proto obě prověřují. „Brzdy jsou záměrně dvě, provozní a bezpečnostní, je to kvůli jistotě, aby lanovka opravdu zastavila, když má. Od výrobce máme brzdový protokol a ten se pak následně porovnává s brzdovými zkouškami,“ vysvětlil Melichar.

Brzdy na Ještědu seřizují vždycky na podzim. „Vizuálně je kontrolujeme, podobně jako když se kontrolují destičky na autě. Ale jinak vše sleduje počítač a ten zkoušku vyhodnotí a dá nám vědět, kdyby bylo něco špatně,“ objasnil Melichar.

České dráhy už lanovku na Ještěd provozovat nechtějí, její osud je v rukou města

Reakční doba brzd je několik vteřin. Ovládají se tlačítkem nebo pákou. „Všechno je plně automatické a nemůže tak nastat situace, jako se stala vedle na kabinkové lanovce, lanovku nemůže zarazit obsluha sama. Vše je hlídané daleko více,“ doplnil Melichar.

Nejen po pádu sousední lanovky se brzdy kontrolují každý den. Po měsíci je vždy větší kontrola a každoročně pak kontrola největší, což byl právě páteční test.

Trénují i evakuaci

V sezoně dostávají brzdy zabrat, lanovka se zastavuje i několikrát za den. Když mají lyžaři nějaký problém, například někdo upadne či fouká velký vítr. „Pokud se něco stane na trati, kam my nevidíme, tak je to všechno hlídané bezpečnostními okruhy, a ty vypnou lanovku samy,“ podotkl Melichar a současně poradil, že pokud se s vámi lanovka někde zastaví nebo máte problém, neměli byste se snažit dostat dolů. Naopak byste měli zůstat sedět a případně volat o pomoc. Za 16 let provozu ale na Ještědu nemuseli ještě ani jednou lidi ze sedačky evakuovat. I na to ale na Ještědu trénují, vždy na podzim, záměrně za špatných klimatických podmínek, simulují záchranu lidí z lanovky společně s horskou službou a záchrannou službou. Lidi ze sedačky pak dokážou sundat nejpozději do dvou hodin.

„Poslední zimní sezonu, kdy jsme mohli jet naplno, jsme přivítali 100 tisíc návštěvníků areálu, kdy drtivá většina z nich projela lanovkou na Skalce. To, že nejezdí kabinová lanovka, se na návštěvnosti odrazilo zčásti. Na druhu stranu si spousta lidí vyhodnotila, že dojede až k vysílači autem, a tak zase k tak velkému nárůstu lidí na naší lanovce nedošlo,“ vysvětlil ředitel areálu Ski Ještěd Jakub Hanuš. Celkově ale podle něj bylo na Ještědu v letní sezoně méně lidí, než bývá obvykle. „Protože pro mnohé byla atrakcí už jízda v samotné kabinové lanovce a ta teď není,“ doplnil Hanuš.